    Verluste ohne Ende?

    PayPal: Das ist die nächste Klatsche für die Aktie!

    Die am Donnerstag kräftige Gesamtmarkterholung geht an der PayPal-Aktie vorbei. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat dem Papier ein Downgrade verpasst.

    Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel

    PayPal-Aktie: Der Verkaufsdruck lässt einfach nicht nach

    Die Aktie des Bezahldienstleisters PayPal steuert auf ein enttäuschendes Ende des Börsenjahres 2025 zu. Mehr als 30 Prozent haben die Anteile seit dem letzten Jahreswechsel verloren. Trotz einer günstigen Unternehmensbewertung, der Partnerschaft mit OpenAI und Milliardengeschenken an die Anlegerinnen und Anleger überwiegen die Wachstums- und Verdrängungssorgen.

    In den vergangenen Wochen hat der wichtige Unterstützungsbereich um 60 US-Dollar bereits mehrfach unter Beschuss gestanden. Am Donnerstag kann PayPal diese psychologisch wichtige Kursmarke nicht halten: Die US-Investmentbank Morgan Stanley sorgt mit einem Downgrade für neuen Verkaufsdruck.

    Morgan Stanley streicht Kursziel brutal zusammen

    Lead-Analyst James Faucette, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Expertinnen und -Experten TipRanks als überdurchschnittlich zuverlässig gilt, hat PayPal von "Gleichgewichten" auf "Untergewichten" zurückgestuft. Sein Kursziel hat er dabei dramatisch von 74 auf nur noch 51 US-Dollar reduziert. Das entspricht einem impliziten Abwärtspotenzial von 14,8 Prozent.

    Als Grund für seine verschlechterte Einschätzung gibt er Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Implementierung von sogenannten Branded-Checkout-Bezahlvorgängen an. Diese würden außerdem keinen nennenswerten Beitrag zur Nutzungshäufigkeit leisten.

    Als weiteres Erschwernis für den Wachstumskurs des Unternehmens nennt er "agentische Einkaufserlebnisse". Dahinter stecken Einkaufs- und Bezahlmöglichkeiten, die in Chatbots integriert werden – die Partnerschaft zwischen DoorDash und OpenAI ist hierfür ein Beispiel. Nicht nur würden diese traditionelle Online-Einkaufsvorgänge disruptieren, Mitbewerber wie Stripe und Adyen besitzen hier seiner Einschätzung nach die größeren technologischen Kompetenzen im Bereich Integration.

    Nur ein Downgrade von vielen

    Aufgrund dieser Gemengelage erwartet Faucette, dass das Management die Wachstumsziele des Unternehmens mittelfristig revidieren wird und es von Seiten anderer Expertinnen und Experten zu Gewinnrevisionen kommen wird. Als potenziellen Katalysator gibt er aufgrund der hohen Cash-Conversion verstärkte Aktienrückkäufe an, die den Druck auf PayPal aber nur verringern und nicht beseitigen könnten.

    Das Downgrade von Morgan Stanley folgt auf eine ganze Reihe weiterer schwächerer Einschätzungen. Zuletzt hatten auch die Bank of America sowie JP Morgan ihre Einschätzungen revidiert. Im Unterschied dazu hatte erst am Mittwoch Bernstein seine neutrale Bewertung mit einem Kursziel von 76 US-Dollar bekräftigt. Das Research-Haus verwies in seiner Studie auf die Beantragung einer Bankenlizenz, welche dem Kreditgeschäft zusätzlichen Schwung verleihen könnte.

    PayPal

    -1,78 %
    -2,42 %
    -0,83 %
    -12,16 %
    -29,45 %
    -12,69 %
    -74,54 %
    +72,10 %
    +63,99 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7UIndikator:SMA 50 Tage

    Aktie droht dauerhaft unter 60 US-Dollar zu rutschen

    Vom erneuten Downgrade zeigten sich Anlegerinnen und Anleger beeindruckt. In einem von schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten beflügelten Gesamtmarktumfeld verlor das Papier zeitweise rund 2 Prozent an Wert.

    Zwar versuchten sich die Käuferinnen und Käufern im weiteren Handelsverlauf um Schadensbegrenzung, doch ein Vorzeichenwechsel wollte nicht nachhaltig gelingen. Nach dem Fall unter die bei 60 US-Dollar verlaufende Unterstützung drohen weitere Verluste und möglicherweise auch neue (Mehr-)Jahrestiefs, die neue Verkaufssignale bedeuten würden.

    Fazit: Die günstige Bewertung spricht weiterhin für den Kauf

    Ungeachtet der schlechten Stimmung unter Expertinnen und Experten, welche die Aktie mit 26 von insgesamt 44 Bewertungen mehrheitlich zum Halten empfehlen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 78,75 US-Dollar, fällt der Blick auf die Fundamentaldaten günstig aus.

    Nach den in diesem Jahr anhaltenden Kursverlusten ist PayPal mit einem KGVe 2026 von 10,4 bewertet. Das entspricht einer Gewinnrendite von 9,6 Prozent und liegt nicht nur unter dem Branchendurchschnitt von 11,6, sondern auch unter dem historischen Mittelwert von 24,6. Sehr viel Gegenwert erhalten Anlegerinnen und Anleger auch mit Blick auf den Cashflow, wo das KCVe 2026 von 8,55 eine Cashflow-Rendite von 11,7 Prozent verspricht – und damit jede Menge freie Mittel für weitere Aktienrückkäufe oder die Anhebung der Dividende.

    Oft bilden Aktien genau dann Böden, wenn die Nachrichtenlage maximal schlecht ist. Das scheint bei PayPal aktuell der Fall zu sein. Antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anlegern können mit dem Aufbau von ersten Positionen beginnen. PayPal ist schlicht zu günstig bewertet, solange die Geschäftsentwicklung wenigstens stabil bleibt.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 51,13EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurMax Gross
