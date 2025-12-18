dpa-AFX-Überblick
- Rheinmetall verkauft ziviles Geschäft für Rüstung.
- Douglas leidet unter Preissensibilität der Kunden.
- BP ernennt erste Frau zur Konzernchefin ab 2026.
ROUNDUP: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autogeschäft wird verkauft
DÜSSELDORF - Zur Konzentration auf Rüstung will der Rheinmetall -Konzern sein ziviles Geschäft verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal 2026 an, wie der Dax -Konzern am Mittwochabend mitteilte. Bereits seit April seien Gespräche mit Interessenten geführt worden, hieß es weiter.
ROUNDUP/Douglas: Kunden machen Kauf verstärkt vom Preis abhängig - Kurseinbruch
DÜSSELDORF - Die Parfümeriekette Douglas hat Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 gesteigert. Im Schlussquartal bekam das Unternehmen jedoch eine höhere Preissensibilität der Kunden sowie einen steigenden Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen zu spüren, wie Douglas am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Dies habe die Profitabilität unter Druck gesetzt. Das operative Ergebnis ging im vierten Quartal daher deutlich zurück.
Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
DÜSSELDORF - In seinem neuen Geschäft mit Aufnahmen von Weltraum-Satelliten bekommt der Rüstungskonzern Rheinmetall einen großen Auftrag der Bundeswehr. Der mehrjährige Vertrag mit dem Beschaffungsamt der Armee habe einen Wert von circa 1,7 Milliarden Euro und enthalte eine Erweiterungsoption, teilte die Waffenschmiede in Düsseldorf mit.
Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an
BOISE - Der US-Speicherchipspezialist Micron Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an. Die Aktie zog nachbörslich um zuletzt noch 3,4 Prozent an, nachdem KI-Bewertungsskepsis im regulären Handel viele Tech-Werte belastet hatte.
BP bekommt Chefin - erste Frau an Spitze eines Ölriesen
LONDON - Der britische Energiekonzern BP bekommt eine neue Chefin. Der Verwaltungsrat habe die US-amerikanische Managerin Meg O'Neill zur neuen Konzernchefin ernannt, teilte BP am Donnerstag in London mit. BP bringt damit nach Angaben britischer Medien ab April 2026 erstmals eine Frau an die Spitze eines globalen Ölriesen.
Kreise: USA planen Medikamentenpreis-Deals mit Novartis und Roche
ZÜRICH - Das Weiße Haus hat offenbar eine Vereinbarung zur Senkung von Medikamentenpreisen mit den Pharmakonzernen Novartis und Roche vorbereitet und will diese möglicherweise bereits am Freitag bekanntgeben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend und bezieht sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Weitere Meldungen
-Vergütung für Dax-Kontrolleure steigt auf 128 Millionen Euro -Hemdenhersteller Eterna insolvent
-Trump-Medienfirma will mit Partner Fusionskraftwerk bauen -Flugwind-Unternehmen Skysails hat Insolvenz angemeldet -Zeiss stellt sich auf schwierige Zeiten ein
-Spanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft mehr Großraumjets -ROUNDUP: Wie lange darf die Schufa Zahlungsprobleme speichern? -Preisbremsen-Überprüfung: Versorger zahlen Millionen zurück -Theo Müller darf Joghurtmarken übernehmen
-Aldi Süd unterliegt im Streit um Preisrabatte erneut
-Kupferproduzent Aurubis bezieht künftig auch aus Schweden -Curevac-Übernahme durch Biontech wird im Januar vollendet -Salzgitter bekräftigt Fortführungspläne für HKM - unter Bedingungen -Russlands Einfluss - Kritik an Lücken bei Cybersicherheit -Preise für Flugtickets im Herbst stabil
-EU beschließt mehr Schutz und Transparenz für Kleinanleger -Diskriminierung bei Wohnungssuche - BGH prüft Makler-Haftung -Tui reagiert auf frühe Buchungen - mehr Angebot in Hannover -Die Grippewelle rollt - Ist noch genug Impfstoff verfügbar? -China hebt Steuerbefreiung für Kondome auf
-Neue Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs erst 2027
-Dresdner Hauptbahnhof im Januar und Februar mehrtägig dicht°
ich muss die Annahme eines "Endes des Ukraine-Kriegs" und die daraus abgeleitete Bedrohung der Rüstungsindustrie leider abermals kontern. Die Sichtweise der 2in1 Personen hier in der Gruppe ist in ihrer Naivität fatal und blendet die geopolitische Realität komplett aus.
Es gibt bis auf weiteres keinen Friedensschluss:
Die Hoffnung auf einen Friedensschluss (einen Friedensvertrag, der alle Konfliktparteien dauerhaft befriedet) ist rein utopisch. Das wahrscheinlichste Szenario, wenn überhaupt, ist ein Waffenstillstand. Und selbst der müsste von Russland erst akzeptiert werden. Ein Waffenstillstand stoppt die akute Zerstörung von Material, aber er beendet nicht die Bedrohung und die dahinterliegende Aufrüstungslogik.
Putins Strategie:
Wer glaubt, dass Russland nach einem Waffenstillstand seine Ambitionen aufgibt, ignoriert Putins klare Reden und Ziele. Die Situation erinnert mich in ihrer Verharmlosung stark an das frühere Sudetenland. Es wird ein temporärer Zustand hingenommen, der Russland Zeit gibt, Kräfte zu sammeln.
Meine Befürchtung ist klar: Ein Waffenstillstand dient als Pause, und die Kämpfe werden wohl im Frühjahr wieder aufgenommen. Die Bedrohung bleibt für mich permanent.
Die NATO-Lager sind leer. Das ist das eigentliche Megathema:
Über besagte Mitglied der Gruppe fokussiert nur auf den Ersatz von zerstörtem Gerät in der Ukraine. Das ist der kleine Aspekt. Der eigentliche Motor für Rheinmetall und die gesamte Branche ist die strukturelle Wende in der NATO.
Die meisten NATO-Länder haben ihre strategischen Lagerbestände auf ein historisches Tief entleert.
Die Mindestanforderungen der NATO an Material sind seit Jahren nicht erfüllt.
Die Nachfrage geht über kurzfristigen Ersatz hinaus. Es geht um die Umrüstung auf Kriegstüchtigkeit und die Einhaltung der mindestens noch 2%-Ziele in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
Diese strukturelle Nachfrage ist unabhängig von einem Waffenstillstand. Die Regierungen bestellen Kriegsgerät nicht "auf Halde", sondern um die jahrelangen Defizite in der Abschreckung zu beheben.
Realität der Abschreckung:
Unser Europa hat jetzt schmerzhaft gelernt, dass Abschreckung nur mit vollen Depots funktioniert. Die Rüstungsproduktion wird selbst bei einem Waffenstillstand nicht heruntergefahren. Sie wird hochgefahren, um die Verteidigungsfähigkeit als langfristige Versicherung gegen Russland wiederherzustellen.
Mein Fazit: Die Rheinmetall-Story basiert nicht auf dem Krieg, sondern auf der Erkenntnis, dass wir uns dauerhaft verteidigen müssen. Das ist mindestens ein Dekaden-Thema und geht weit über das naive Szenario eines "Friedensschlusses" hinaus.
