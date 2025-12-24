Aus 100.000 in 25 Jahren 4 Millionen Euro gemacht

Das ergibt über die Jahre eine Steigerung von 9.300 Prozent. Wer vor 25 Jahren 100.000 Euro in Canadian Natural gesteckt und die Dividenden wieder angelegt hätte, könnte heute über 4 Millionen Euro in der Tasche haben. Zum Vergleich: Wer dasselbe mit einem Nasdaq-100-ETF gemacht hätte, käme gerade mal auf 825.000 Euro.

Für 2025 winkt eine Dividendenrendite von rund 5,2 Prozent, basierend auf 2,35 CAD pro Aktie. Beeindruckend: Auch in schwierigen Zeiten wie dem Ölpreiscrash 2014 oder der Pandemie 2020 hat Canadian Natural seine Dividende weiter erhöht.