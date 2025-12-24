    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCanadian Natural Resources AktievorwärtsNachrichten zu Canadian Natural Resources

    Aus 100.000 in 25 Jahren 4 Millionen Euro gemacht

    Canadian Natural hebt seine Ausschüttungen seit 2001 im Schnitt um 21 Prozent pro Jahr. Zeit, die Aktie genauer unter die Lupe zu nehmen.

    Aus 100.000 in 25 Jahren 4 Millionen Euro gemacht
    Das ergibt über die Jahre eine Steigerung von 9.300 Prozent. Wer vor 25 Jahren 100.000 Euro in Canadian Natural gesteckt und die Dividenden wieder angelegt hätte, könnte heute über 4 Millionen Euro in der Tasche haben. Zum Vergleich: Wer dasselbe mit einem Nasdaq-100-ETF gemacht hätte, käme gerade mal auf 825.000 Euro.

    Für 2025 winkt eine Dividendenrendite von rund 5,2 Prozent, basierend auf 2,35 CAD pro Aktie. Beeindruckend: Auch in schwierigen Zeiten wie dem Ölpreiscrash 2014 oder der Pandemie 2020 hat Canadian Natural seine Dividende weiter erhöht.

    Ingo Kolf (links) hat sich mit Krischan Orth eine besonders interessante Dividenden-Aktie angesehen

    Aber ist der Ölpreis nicht ein großer negativer Hebel für die Anteilsscheine von Canadian Natural? Und ist der Ölmarkt überhaupt ein profitables Zukunftsgeschäft?

    Dividendenjäger Ingo Kolf hat sich mit Krischan Orth in unserer neusten Folge von Börse, Baby! die Aktie genauer angesehen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

