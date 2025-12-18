    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Oettinger-Tarifstreit endet mit Kompromiss und mehr Lohn

    Für Sie zusammengefasst
    • Einigung im Tarifstreit bei Oettinger erzielt.
    • Mitarbeiter erhalten bis 2026 3,8% mehr Lohn.
    • Wochenarbeitszeit auf bis zu 45 Stunden angehoben.
    OETTINGEN (dpa-AFX) - Im monatelangen Tarifstreit bei der Großbrauerei Oettinger ist es zu einer Einigung gekommen. Wie das Unternehmen und die Gewerkschaft NGG übereinstimmend berichteten, seien neue Tarifverträge abgeschlossen worden. Die Mitarbeiter erhalten demnach in drei Stufen bis Ende 2026 insgesamt 3,8 Prozent mehr Lohn.

    In der Tarifauseinandersetzung hatte es auch ein Schlichtungsverfahren gegeben. Die Gewerkschaft hatte zuletzt allerdings überraschend den Schlichtervorschlag abgelehnt, nachdem zuvor Zustimmung signalisiert worden war.

    Streitpunkt war, dass Oettinger im Sommer die Wochenarbeitszeit auf bis zu 45 Stunden anheben können will, um der höheren Getränkenachfrage in der Hauptsaison gerecht zu werden. Dies sei nun bei der Einigung so vereinbart worden, berichtete die Brauerei.

    "Der erzielte Kompromiss ist ein guter Kompromiss", sagte Unternehmenschef Stefan Blaschak. Die NGG bezeichnete die Einigung "als verantwortungsvollen Kompromiss und als positives Signal - gerade mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage".

    Oettinger hat bundesweit derzeit noch vier Betriebsstätten mit etwa 800 Beschäftigten: am Unternehmenssitz im schwäbischen Oettingen, in Mönchengladbach, Braunschweig und ein Logistikzentrum in Walldorf in Baden-Württemberg. Die Brauerei in Braunschweig wird allerdings geschlossen. Die Lage in der Brauereibranche ist wegen Umsatzrückgängen insgesamt angespannt./uvo/DP/stw






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
