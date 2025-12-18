DZ BANK stuft 1&1 auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 von 18,50 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe die Versatel-Übernahme in seinem Bewertungsmodell für den Mobilfunkanbieter abgebildet, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im kommenden Jahr dürfte die Kursentwicklung weniger vom operativen Geschäft getrieben sein als von der Übernahmefantasie./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 23,55EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 15:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

