EXIM Bank erhöht Unterstützung für Graphite One auf 2,07 Mrd. $
Milliarden für Amerikas Graphit-Zukunft: EXIM stärkt Graphite One und treibt den Aufbau einer heimischen, strategisch wichtigen Batteriematerial-Lieferkette voran.
- Die EXIM Bank hat die Absichtserklärungen für die Lieferkette von Graphite One auf insgesamt 2,07 Milliarden USD erhöht.
- EXIM wird 70 % der Gesamtkapitalkosten für die Produktion finanzieren, während Graphite One Gespräche mit Investmentbanken über die restlichen 30 % führt.
- Die Finanzierung umfasst eine Aufstockung von 570 Millionen USD auf 670 Millionen USD für das Projekt Graphite Creek in Alaska und von 325 Millionen USD auf 1,4 Milliarden USD für eine Produktionsanlage in Ohio.
- Graphite One plant eine vollständige, in den USA ansässige Graphit-Lieferkette, die eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien umfasst.
- Das Unternehmen zielt darauf ab, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt zu etablieren.
- Ein formeller Antrag bei EXIM wird für 2026 erwartet, wobei die endgültige Zusage von verschiedenen Anforderungen abhängt, einschließlich Bonität und Genehmigung.
