Merz will auch russisches Vermögen in Deutschland nutzen
Für Sie zusammengefasst
- Merz will russisches Vermögen für Ukraine nutzen.
- Deutschland folgt belgischen Forderungen nach.
- Entscheidung beim EU-Gipfel in Brüssel getroffen.
(Hinweis "Kreise" in der Überschrift ergänzt)
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz will den Forderungen Belgiens nachkommen und auch in Deutschland festgesetztes Vermögen der russischen Zentralbank für die Unterstützung der Ukraine bereitstellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Rande des EU-Gipfels in Brüssel aus Verhandlungskreisen./aha/DP/stw
