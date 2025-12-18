Börsenstart USA - 18.12. - US Tech 100 stark +1,49 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.183,23 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: Amazon +2,43 %, The Home Depot +2,31 %, Goldman Sachs Group +1,98 %, NVIDIA +1,84 %, Sherwin-Williams +1,84 %

Flop-Werte: IBM -1,87 %, Amgen -1,28 %, Apple -1,24 %, Unitedhealth Group -1,11 %, Procter & Gamble -0,72 %

Der US Tech 100 steht bei 25.028,16 PKT und gewinnt bisher +1,49 %.

Top-Werte: Lam Research +7,92 %, Micron Technology +7,55 %, Lululemon Athletica +6,74 %, Shopify +6,29 %, Starbucks +4,85 %

Flop-Werte: PayPal -1,48 %, Amgen -1,28 %, Apple -1,24 %, Biogen -0,89 %, Comcast (A) -0,88 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.785,89 PKT und steigt um +0,89 %.

Top-Werte: Lam Research +7,92 %, Micron Technology +7,55 %, Lululemon Athletica +6,74 %, Western Digital +6,58 %, GE Vernova +5,71 %

Flop-Werte: HP -4,68 %, FactSet Research Systems -3,79 %, Dell Technologies Registered (C) -2,91 %, Lennar Registered (A) -2,34 %, NetApp -2,32 %