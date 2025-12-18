Lam Research - Aktie schießt in die Höhe +7,92 % - 18.12.2025

Die Lam Research Aktie konnte bisher um +7,92 % auf 142,88€ zulegen. Das sind +10,48 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lam Research Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 142,88€, mit einem Plus von +7,92 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Lam Research Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lam Research Aktie damit um -6,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,26 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lam Research einen Anstieg von +91,13 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,49 % geändert.

Lam Research Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,82 % 1 Monat +5,26 % 3 Monate +28,12 % 1 Jahr +81,43 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,13 Mrd.EUR € wert.

Lam Research Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.