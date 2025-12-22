Goldrausch 2025: Edelmetall explodiert um 65 % – die großen Gewinner!

Nach Einschätzung der UBS ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Vor allem die strukturell gestiegene Nachfrage von Notenbanken und privaten Investoren spricht dafür, dass die Risiken für den Goldpreis in den kommenden zwölf Monaten weiter nach oben zeigen – trotz der bereits starken Entwicklung.

Gold hat 2025 eine Rally hingelegt, wie sie selbst erfahrene Anleger selten gesehen haben. Getrieben von einem US-Government-Shutdown, geopolitischen Spannungen und der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen flüchteten Investoren massenhaft in den sicheren Hafen. Das Ergebnis: ein Plus von rund 65 Prozent seit Jahresbeginn und mehrere neue Allzeithochs.

Besonders spektakulär fällt die Bilanz bei Goldaktien aus. Während das Metall selbst kräftig zulegte, haben führende große Produzenten ihre Aktionäre mit dreistelligen Kursgewinnen belohnt. Die vier stärksten Werte liegen inzwischen sogar mehr als zweihundert Prozent im Plus. Für Anleger wird damit klar: Wer auf Gold setzt, findet die größte Hebelwirkung derzeit nicht im Barren, sondern an der Börse. Hier kommen einige der größten Gewinner unter den Gold-Aktien (Stand 18.12.205):

AngloGold Ashanti +266,29 %

AngloGold Ashanti ist ein global tätiger Goldminenbetreiber mit Sitz in Südafrika und rund 21 Bergwerken auf mehreren Kontinenten. Das 2004 durch eine Fusion entstandene Unternehmen zählt zu den größten Goldproduzenten weltweit und fördert Gold, Silber und weitere Mineralien. Es ist an zahlreichen internationalen Börsen gelistet und zeichnet sich durch eine breite geographische Diversifikation aus.

Gold Fields + 237,95 %

Gold Fields ist ein südafrikanischer Goldproduzent mit mehreren Mining-Operationen in Australien, Kanada, Ghana, Peru und Südafrika. Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte im Bergbau zurück und gehört zu den bedeutenden Goldförderern weltweit. Es setzt auf Diversifikation und operative Effizienz.

Kinross Gold + 201,40 %

Kinross Gold ist ein kanadischer Goldminenbetreiber mit Sitz in Toronto und internationalen Minen in Nord- und Südamerika, Afrika sowie Russland. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf den Goldabbau, betreibt aber auch Silber-Beimischungen und ist seit den 1990er-Jahren aktiv.

Coeur Mining +200,70 %

Coeur Mining ist ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen mit Fokus auf Gold und Silber. Es betreibt mehrere Minen in Nordamerika. Coeur vereint Produktion mit Explorationsprojekten und hat eine lange Historie im Edelmetallabbau.

Barrick Mining + 181,10 %

Barrick Mining aus Kanada ist einer der weltweit größten Goldproduzenten mit umfangreichen Bergbauprojekten auf mehreren Kontinenten. Neben Gold fördert das Unternehmen auch Kupfer und ist an Börsen in Toronto und New York gelistet. Barrick treibt strategische Optimierung und Portfolioanpassung voran.

Equinox Gold + 176.69 %

Equinox Gold ist ein wachstumsorientierter Goldproduzent mit mehreren Betrieben in Amerika. Das Unternehmen fokussiert sich auf organisches Wachstum und Projektentwicklung, um die Produktionsbasis auszubauen und den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

Newmont +167,20 %

Newmont ist der mit Abstand größte Goldminen-Konzern der Welt mit Sitz in den USA und weltweiten Bergbauaktivitäten. Neben Gold produziert das Unternehmen auch Silber, Kupfer und weitere Metalle. Newmont nutzt seine Größe zur Führung großer Projekte und Joint Ventures.

Harmony Gold Mining +151,77 %

Harmony Gold ist einer der größten südafrikanischen Goldproduzenten mit zahlreichen unterirdischen und Tagebau-Betrieben in Südafrika sowie Projekten in Papua-Neuguinea. Das Unternehmen legt Wert auf operative Effizienz und hat eine lange Tradition im Goldbergbau.

Pan American Silver +147,28 %

Pan American Silver ist ein kanadischer Bergbaukonzern mit Fokus auf Silber, aber auch Gold, Zink, Blei und Kupfer. Das Unternehmen betreibt mehrere Minen und Projekte in Lateinamerika und zählt zu den größten Silberproduzenten der Welt

Agnico Eagle Mines +114.18%

Agnico Eagle Mines ist ein kanadischer Goldminenbetreiber mit mehreren bedeutenden Minen in Kanada, Mexiko, Australien und Finnland. Das Unternehmen gehört zu den größten Goldproduzenten weltweit und hat seine Produktion und Reserven in den letzten Jahren stetig ausgebaut.

Mein Tipp: Goldminen gehören auch 2026 ins Depot

Obwohl die hier präsentierten Aktien 2025 schon sehr gut performt haben, sind sie auch 2026 ein Fall für das Depot. Trotz der enormen Kursanstige haben die Aktien zum Teil 2026 ein geschätztes einstelliges KGV. Als Beispiel dient hier der Top-Wert AngloGold Ashanti. Trotz des enormen Kurszuwachs in 2025 wird das KGV für 2026 auf 9,09 geschätzt. Daher können noch nicht investierte Anleger hier beim nächsten Rücksetzer zugreifen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

