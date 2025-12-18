Eli Lilly: Großer Durchbruch mit neuem Mittel im Abnehmmarkt?

Sowohl Eli Lilly als auch Novo Nordisk warten auf die Zulassung ihrer Tabletten durch die US-Behörden. Eine Entscheidung über Novo Nordisks orales Wegovy wird Ende Dezember erwartet, eine über Lillys Orforglipron Anfang nächsten Jahres. Laut Eli Lilly zeigte sich in der Spätphasenstudie, dass Patienten, die Orforglipron 52 Wochen lang einnahmen, nach einer anfänglichen Behandlungsphase von 72 Wochen mit Wegovy oder Zepbound eine überlegene Gewichtserhaltung im Vergleich zu denjenigen aufwiesen, die ein Placebo erhielten.

Eli Lilly teilte am Donnerstag mit, dass die orale Pille dazu beigetragen habe, den Gewichtsverlust bei Patienten aufrechtzuerhalten, die von injizierbaren Versionen von GLP-1-Medikamenten umgestiegen sind. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu einer bequemeren Behandlungsoption für Fettleibigkeit. Eine orale Abnehmpille würde Lilly helfen, ihren Vorsprung gegenüber dem direkten Konkurrenten Novo Nordisk weiter auszubauen und ihre Position in einem Markt zu stärken, in dem voraussichtlich mehrere neue Marktteilnehmer erwartet werden.

Patienten, die von Wegovy wechselten, konnten ihren zuvor erreichten Gewichtsverlust mit einer durchschnittlichen Differenz von 0,9 Kilogramm beibehalten, während diejenigen, die von Zepbound wechselten, ihn mit einer durchschnittlichen Differenz von 5 Kilogramm beibehalten konnten. Courney Breen, Analystin bei Bernstein, kommentierte dies wie folgt: "Eine Gewichtsstabilisierung von 80–95 Prozent würde sich sicherlich gut in Marketingmaterialien machen. Dies bestätigt nun, dass Orforglipron eine hervorragende Option zur Reduzierung der Behandlungsintensität und zur Verbesserung des Komforts bei der langfristigen Gewichtsstabilisierung sein kann."

Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen waren leichter bis mäßiger Natur und betrafen den Magen-Darm-Trakt, was mit früheren Studien zu Orforglipron übereinstimmt. Kevin Gade, Chief Operating Officer bei Bahl and Gaynor, einem Unternehmen, das Anteile an Lilly hält, sagte dazu: "Lilly hat in letzter Zeit hervorragende Ergebnisse erzielt, und wir würden diese klinische Studie nicht als wegweisend einstufen, so vielversprechend die Ergebnisse heute Morgen auch sein mögen."

In einer Phase-III-Studie führte die Pille von Lilly zu einem Gewichtsverlust von 12,4 Prozent. In einer separaten Studie bewirkte die Pille von Novo eine Gewichtsreduktion von 16,6 Prozent. Lilly erhielt im November einen Schnellzulassungsgutschein für seine Pille im Rahmen einer Vereinbarung mit der Trump-Regierung, um die Preise seiner Abnehmmedikamente für staatliche Programme und Selbstzahler zu senken.

Laut einem Bericht von Reuters haben führende Mitarbeiter der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA intern Druck auf die Gutachter ausgeübt, ihre Bewertung von Orforglipron zu beschleunigen, nachdem das Unternehmen auf einen schnelleren Zeitplan gedrängt hatte. Die Behörde könnte, falls der neue Zeitplan angenommen wird, bereits am 28. März über Eli Lillys Pille entscheiden.

