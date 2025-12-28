Das niedrigste Ziel am Markt für den S&P 500

"Ich denke, es wird ein Jahr, in dem wir eine signifikante Multiple-Kompression sehen werden", sagte Subramanian gegenüber CNBC.

Die Leiterin der US-Aktien- und quantitativen Strategie erwartet, dass der S&P 500 das nächste Jahr bei 7.100 Punkten schließen wird.

"Der Grund ist, dass die Aktien im S&P, die derzeit den Großteil des Marktes ausmachen, nicht die wirtschaftlich sensiblen Unternehmen sind", fuhr sie fort. "Es sind wirklich die KI-Aktien, die sogenannten 'Buy-the-Dream'-Unternehmen, und wir sehen bei diesen möglicherweise eine kleine Korrektur im Jahr 2026."

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Diese Einschätzung steht im Widerspruch zu vielen anderen Marktstrategen, die erwarten, dass der Hype um die Künstliche Intelligenz den Bullenmarkt noch ein weiteres Jahr tragen wird. John Stoltzfus von Oppenheimer, bisher der optimistischste Analyst, erwartet für den S&P 500 im nächsten Jahr 8.100 Punkte. Binky Chadha von der Deutschen Bank sieht den Index bei 8.000 Punkten.

Tom Lee von Fundstrat geht davon aus, dass der S&P 500 2026 auf 7.700 Punkte steigen wird, da die "Wall of Worry" der Anleger einen Rückenwind für den Markt darstellt.

Subramanian hingegen erwartet, dass der Rückgang der Technologiewerte im nächsten Jahr anhalten wird, wenn KI vermutlich den Arbeitsmarkt beeinflussen wird. Das bedeutet, dass ein größerer Teil der Konsumenten betroffen sein könnte, nicht nur die unteren Einkommensgruppen, die bisher die wirtschaftliche Schwäche zu spüren bekommen haben.

"Wir stehen jetzt an einem Punkt, an dem man wirklich eine Seite wählen muss", sagte Subramanian. "Entweder sind KI-Aktien alles, was zählt – aber wenn dem so ist, werden sie viele Arbeitsplätze wegnehmen, was den Konsum im nächsten Jahr verändern könnte. Deshalb mache ich mir Sorgen, dass wir gerade das Beste von allem schon einpreisen."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7254,83 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer