Silber crasht auf 65,51 USD

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 30,17563USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 65,51USD ein Wert von 21.710,7USD geworden – ein Gewinn von +117,11 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von der Überzeugung, dass physisches Anlagesilber in Krisenzeiten an Wert gewinnt. Trotz der jüngsten volatilen Kursentwicklung halten viele Anleger an ihren Beständen fest, da der aktuelle Preis nicht hoch genug ist, um signifikante Mengen auf den Markt zu bringen. Technische Analysen deuten darauf hin, dass starke Verkäufe Stop-Loss-Orders auslösen könnten, was zu weiteren Preisrückgängen führen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.