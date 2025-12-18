Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.12.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.12.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 1
Performance 1M: +8,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist kritisch. Anleger äußern Bedenken über die unzureichende Kommunikation des Unternehmens und die unklare Wirkung von Sparmaßnahmen. Zudem wird die verspätete Reaktion auf Marktveränderungen, insbesondere im Bereich Balkonkraftwerke, als problematisch angesehen. Obwohl die Kursentwicklung der letzten 14 Tage stark war, wird sie als spekulativ und nicht nachhaltig wahrgenommen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
PNE
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 2
Performance 1M: -6,10 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 3
Performance 1M: +3,51 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 4
Performance 1M: +7,34 %
United Internet
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 5
Performance 1M: +7,99 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 6
Performance 1M: +3,53 %
