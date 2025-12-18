Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 18.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 1
Performance 1M: +1,28 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 2
Performance 1M: -2,78 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -3,30 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 4
Performance 1M: +0,20 %
Inditex
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 5
Performance 1M: +17,17 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 6
Performance 1M: +4,05 %
