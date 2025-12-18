    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    ROUNDUP

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Micron erwartet Umsatz von 18,3-19,1 Mrd. USD.
    • Aktienkurs stieg um 11 % auf 250,18 USD.
    • Hoher Speicherbedarf durch KI-Rechenzentren bleibt.
    ROUNDUP - Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Für den Aktienkurs ging es am Donnerstag kräftig nach oben.

    Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Micron Technology Inc!
    Long
    237,61€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    276,96€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 13,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Micron-Aktienkurs schnellte im frühen Handel bis auf 263,65 Dollar nach oben, womit er das Rekordhoch aus der Vorwoche knapp verfehlte. Zuletzt notierten die Papiere mit 250,18 Dollar noch rund elf Prozent im Plus. 2025 hat der Kurs damit um kapp 200 Prozent zugelegt.

    Das Ausmaß der Überraschungen durch Micron habe auf Anlegerseite selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen, sagte ein Händler. Dieser rechnet damit, dass sich die positive Entwicklung im neuen Geschäftsjahr fortsetzt. Das Unternehmen selbst verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Der Börsianer sah darin zwar kein Entwarnungssignal für den gesamten KI-Bereich, in dem Anleger neuerdings Bewertungen und Monetarisierungschancen hinterfragen. Er sieht es aber als gesichert an, dass die Micron-Aussagen auf ein solides Nachfrageumfeld schließen lassen.

    Harlan Sur von JPMorgan betonte denn auch, dass der durch die Künstliche Intelligenz bedingte Speicherbedarf hoch bleibe. "Die Ergebnisse waren hervorragend und der Ausblick sogar noch besser", betonte der Experte, der sein Kursziel deutlich von 220 auf 350 US-Dollar nach oben anpasste und daher seine positive Empfehlung mit "Overweight" bestätigte. Anders als zuvor sieht er damit nun wieder fast 60 Prozent an Kurspotenzial./mis/men/tih

    Micron Technology

    +11,23 %
    -4,16 %
    +4,02 %
    +54,70 %
    +103,30 %
    +330,76 %
    +259,57 %
    +1.521,04 %
    +1.310,66 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,43 % und einem Kurs von 214,2 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 241,16 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -41,53 %/-34,52 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Micron Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye und hohe Volatilität von Micron nach überzeugenden Quartalszahlen, die Einschätzung einer günstigen Bewertung (KGV ~8–10 für 2026), die Debatte, ob KI‑Nachfrage die Zyklik abschwächt, verbesserte Margen/Cashflows und Wachstumsaussichten versus Capex‑, Überkapazitäts‑ und geopolitische Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an Der US-Speicherchipspezialist Micron Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     