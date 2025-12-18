ROUNDUP
Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an
- Micron erwartet Umsatz von 18,3-19,1 Mrd. USD.
- Aktienkurs stieg um 11 % auf 250,18 USD.
- Hoher Speicherbedarf durch KI-Rechenzentren bleibt.
BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Für den Aktienkurs ging es am Donnerstag kräftig nach oben.
Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an.
Der Micron-Aktienkurs schnellte im frühen Handel bis auf 263,65 Dollar nach oben, womit er das Rekordhoch aus der Vorwoche knapp verfehlte. Zuletzt notierten die Papiere mit 250,18 Dollar noch rund elf Prozent im Plus. 2025 hat der Kurs damit um kapp 200 Prozent zugelegt.
Das Ausmaß der Überraschungen durch Micron habe auf Anlegerseite selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen, sagte ein Händler. Dieser rechnet damit, dass sich die positive Entwicklung im neuen Geschäftsjahr fortsetzt. Das Unternehmen selbst verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Der Börsianer sah darin zwar kein Entwarnungssignal für den gesamten KI-Bereich, in dem Anleger neuerdings Bewertungen und Monetarisierungschancen hinterfragen. Er sieht es aber als gesichert an, dass die Micron-Aussagen auf ein solides Nachfrageumfeld schließen lassen.
Harlan Sur von JPMorgan betonte denn auch, dass der durch die Künstliche Intelligenz bedingte Speicherbedarf hoch bleibe. "Die Ergebnisse waren hervorragend und der Ausblick sogar noch besser", betonte der Experte, der sein Kursziel deutlich von 220 auf 350 US-Dollar nach oben anpasste und daher seine positive Empfehlung mit "Overweight" bestätigte. Anders als zuvor sieht er damit nun wieder fast 60 Prozent an Kurspotenzial./mis/men/tih
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,43 % und einem Kurs von 214,2 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 241,16 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -41,53 %/-34,52 % bedeutet.
Micron Technology hat mit den gestern vorgelegten Quartalszahlen seine Position als zentraler Profiteur des KI‑getriebenen Speicherzyklus eindrucksvoll untermauert und gleichzeitig die Basis für weiteres strukturelles Wachstum gelegt. Die Zahlen bestätigen eine klar zyklische Erholung, die zunehmend in eine Phase hoher Margen und solider Cashflows übergeht.https://finance.yahoo.com/news/micron-technology-inc-reports…
Der Umsatz im jüngsten Quartal erreichte einen neuen Rekordwert und lag deutlich über dem Vorjahresniveau, getragen vor allem von einer anhaltend starken Nachfrage nach DRAM‑ und HBM‑Lösungen für KI‑Rechenzentren. Besonders das Datacenter‑Segment steuert inzwischen deutlich mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes bei und weist die höchsten Margen im Portfolio auf, was die Verschiebung hin zu hochwertigen, KI‑nahen Anwendungen bestätigt.https://www.quiverquant.com/news/Micron+Technology+Reports+R…
Auch jenseits der Hyperscaler zeigt sich eine breite Nachfragebasis: Im PC‑ und Serverbereich unterstützen höhere Speicherkonfigurationen für KI‑fähige Endgeräte das Volumen, während sich in Automotive und Industrial nach einer Phase des Lagerabbaus eine Normalisierung abzeichnet. Schwächer laufen hingegen weiterhin eher preisgetriebene Consumer‑ und NAND‑Segmente, deren Margen deutlich unter den KI‑getriebenen DRAM‑Produkten liegen und die Profitabilität bremsen. https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-tra…
Die Profitabilität hat sich im Quartal massiv verbessert: Die Bruttomarge ist im Vergleich zum Vorjahr zweistellig gestiegen und liegt wieder im Bereich über 40 %, wobei Premium‑DRAM und HBM‑Produkte maßgeblich dazu beitragen. Das Ergebnis je Aktie übertraf die Markterwartungen deutlich, was sowohl auf bessere Preise als auch auf den hohen Auslastungsgrad der Werke und einen vorteilhaften Produktmix zurückzuführen ist.https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-tra…
Der operative Cashflow erreicht erneut Milliardenhöhe und liegt klar über dem Vorjahreszeitraum, wodurch Micron Spielraum für hohe Investitionen in neue Kapazitäten sowie für Aktionärsrenditen durch Dividenden und gegebenenfalls Aktienrückkäufe gewinnt. Gleichzeitig bleiben die operativen Aufwendungen trotz anziehender F&E‑Investitionen vergleichsweise gut kontrolliert, was auf striktes Kostenmanagement und Skaleneffekte hinweist.https://investors.micron.com/news-releases/news-release-deta…
Strategisch stellt Micron seine Kapazitäten konsequent auf KI‑getriebene Anwendungen aus, insbesondere durch den Ausbau von HBM‑Fertigung, fortgeschrittenen DRAM‑Nodes und Packaging‑Kapazitäten in den USA und Asien. Das Investitionsbudget bleibt hoch (im mittleren zweistelligen Milliardenbereich pro Jahr), fokussiert sich aber auf mehrjährige Projekte zur Stärkung der technologischen Führungsposition und zur Absicherung künftiger Nachfragewellen.https://finance.yahoo.com/news/micron-technology-inc-mu-q4-0…
Das Management erwartet für die kommenden Quartale weiteres Umsatzwachstum und eine weitere Verbesserung der Profitabilität, getragen von steigenden Bit‑Lieferungen und weiterhin straffen Angebotsdisziplin in der Branche. Gleichzeitig bleibt Micron vorsichtig hinsichtlich der Nachfrage in konsumorientierten Segmenten und betont die Notwendigkeit, Kapazitäten und Capex eng an den KI‑getriebenen Nachfragepfad zu koppeln.https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-tra…
Die größten Chancen liegen in der anhaltenden Welle von KI‑Investitionen: Hohe Speicherdichten und Bandbreiten in Rechenzentren, Edge‑Geräten und künftig auch in Automotive‑Anwendungen sichern Micron über mehrere Jahre strukturellen Rückenwind. Gelingt es, die technologische Führungsposition bei DRAM und HBM zu halten, kann das Unternehmen über den gesamten Zyklus hinweg überdurchschnittliche Margen realisieren und seine Marktanteile weiter ausbauen.https://investors.micron.com/static-files/088991c5-a249-4f66…
Risiken ergeben sich aus der inhärenten Zyklik des Speichermarktes, möglichen Überkapazitäten bei zu aggressivem Capex, geopolitischen Spannungen im Halbleiter‑Ökosystem sowie der Sensitivität gegenüber einer Abschwächung der KI‑Investitionen der Hyperscaler. Nach der starken Kursrallye und der deutlichen Ergebnisverbesserung preist der Markt bereits einen guten Teil des KI‑Booms ein, dennoch stützen die aktuellen Zahlen und der Ausblick das Bild eines qualitativ hochwertigen Wachstumszyklus, in dem Rücksetzer eher als technische Korrekturen denn als Bruch der fundamentalen Story zu interpretieren sind.https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-tra…
