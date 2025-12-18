    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Naga Group AktievorwärtsNachrichten zu The Naga Group
    The NAGA Group: Neue Kursziele nach Prognose-Update & Reverse Split

    Neue Kursziele, frische Prognosen und ein Reverse Stock Split rücken die NAGA Group AG in den Fokus – Analysten sehen enormes Kurspotenzial für das deutsche Fintech.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • The NAGA Group AG erhält aktualisierte Kursziele von bis zu 11,30 EUR von den Analysten SMC und Warburg nach einer Prognoseanpassung und einem Reverse Stock Split.
    • Die Empfehlungen der Analysten sind "Spekulatives Kaufen" von SMC und "Kaufen" von Warburg, wobei das Kursziel von Warburg unverändert bleibt.
    • Das Aufwärtspotenzial basierend auf dem Schlusskurs von 3,17 EUR am 17. Dezember 2025 beträgt bis zu 257 %.
    • Die Bewertungen berücksichtigen die am 5. Dezember angepasste Prognose und die neue Aktienstruktur nach dem Reverse Stock Split im Verhältnis 1:10, der am 11. Dezember 2025 angekündigt wurde.
    • Die Analysten erwarten eine Rückkehr zu dynamischem Wachstum ab 2026, unterstützt durch den Ausbau der Nutzerbasis und steigende Marketingaktivitäten.
    • NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp für Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking anbietet und in über 100 Ländern tätig ist.

    Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,09 % im Minus.


    The Naga Group

    -11,16 %
    -13,29 %
    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
