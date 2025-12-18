The NAGA Group: Neue Kursziele nach Prognose-Update & Reverse Split
Neue Kursziele, frische Prognosen und ein Reverse Stock Split rücken die NAGA Group AG in den Fokus – Analysten sehen enormes Kurspotenzial für das deutsche Fintech.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- The NAGA Group AG erhält aktualisierte Kursziele von bis zu 11,30 EUR von den Analysten SMC und Warburg nach einer Prognoseanpassung und einem Reverse Stock Split.
- Die Empfehlungen der Analysten sind "Spekulatives Kaufen" von SMC und "Kaufen" von Warburg, wobei das Kursziel von Warburg unverändert bleibt.
- Das Aufwärtspotenzial basierend auf dem Schlusskurs von 3,17 EUR am 17. Dezember 2025 beträgt bis zu 257 %.
- Die Bewertungen berücksichtigen die am 5. Dezember angepasste Prognose und die neue Aktienstruktur nach dem Reverse Stock Split im Verhältnis 1:10, der am 11. Dezember 2025 angekündigt wurde.
- Die Analysten erwarten eine Rückkehr zu dynamischem Wachstum ab 2026, unterstützt durch den Ausbau der Nutzerbasis und steigende Marketingaktivitäten.
- NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp für Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking anbietet und in über 100 Ländern tätig ist.
