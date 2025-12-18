Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 18.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.12.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Partners Group Holding
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 1
Performance 1M: +1,92 %
UBS Group
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 2
Performance 1M: +16,44 %
Amrize
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 3
Performance 1M: +11,11 %
Holcim
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 4
Performance 1M: +5,37 %
Sika
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +6,65 %
