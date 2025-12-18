    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Coinbase – warum wir einsteigen

    Das schwache Krypto-Jahr geht auch an Coinbase nicht spurlos vorbei. Unterjährige Rekorde wurden deutlich korrigiert. Unterm Strich steht seit Jahresbeginn auf Dollar-Basis jedoch nur ein Abschlag von einem Prozent. Das dürfte auch an der Neuausrichtung des Krypto-Brokers liegen, der viel mehr sein möchte. Am 17. Dezember kündigte das Unternehmen an, in den Aktienhandel einzusteigen und zusätzlich sogenannte Event-Kontrakte anzubieten, also Wetten auf den Ausgang realer Ereignisse. Das soll Coinbase stärker als „All-in-one“-Plattform für Privatanleger positionieren, unter anderem über eine Partnerschaft mit Kalshi. Parallel stellte Coinbase in einem Produkt-Update weitere Bausteine wie tokenisierte Aktien und eine breitere Einbindung von dezentralen Börsen in Aussicht, um mehr Handel direkt in die eigene App zu ziehen. In den USA boomt das „prediction Business“. Kalshi ist innerhalb kürzester Zeit auf eine Bewertung im zweistelligen Milliardenbereich angewachsen. 

    Flankiert wird das Ganze von einer deutlichen politischen und regulatorischen Offensive. Am heutigen Donnerstag berichtete Reuters, dass Coinbase den früheren britischen Finanzminister George Osborne zum Leiter eines internen Beratungsgremiums gemacht hat, mit dem Ziel, den Einfluss in Großbritannien und der Europäischen Union auszubauen. Die Analysten der Deutschen Bank nahmen am Mittwoch ihr Rating auf und vergaben ein Kursziel von 340 USD mit einem „buy“-Rating basierend auf der Ausrichtung als breit-aufgestellter-Broker. 

    Wir nehmen die Aktie spekulativ, jedoch mit mittel-bis langfristiger Ausrichtung, in unseren Turbo-Trader auf und kaufen:

    Coinbase Bull
    WKN UJ58K0
    Hebel 2,8
    Volumen 500 Euro 
    Kaufen bis 7,35 Euro



    Daniel Saurenz
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research" gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen" Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
