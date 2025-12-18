FactSet Research Systems Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 18.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die FactSet Research Systems Aktie. Mit einer Performance von -6,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute bei der FactSet Research Systems Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

FactSet ist ein führender Anbieter von Finanzdaten und Analysen, der Investmentprofis weltweit unterstützt. Mit benutzerfreundlichen Plattformen und umfassender Datenintegration hebt sich FactSet von Konkurrenten wie Bloomberg und Thomson Reuters ab. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, die es ihm ermöglichen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von FactSet Research Systems mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FactSet Research Systems Aktie damit um +3,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,18 %. Im Jahr 2025 gab es für FactSet Research Systems bisher ein Minus von -45,62 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.

FactSet Research Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,90 % 1 Monat +7,18 % 3 Monate -14,83 % 1 Jahr -45,69 %

Informationen zur FactSet Research Systems Aktie

Es gibt 37 Mio. FactSet Research Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,74 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Q1 GAAP revenues of $607.6 million, up 6.9% from Q1 2025.Organic ASV was $2,389.6 million at November 30, 2025, up 5.9% year over year.Q1 GAAP operating margin of 31.6%, down approximately 200 bps year over year.Q1 adjusted operating margin of …

FactSet Research Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die FactSet Research Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FactSet Research Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.