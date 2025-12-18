    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestwing AktievorwärtsNachrichten zu Westwing
    Westwing: Bieter bieten Befreiung – Was bedeutet das?

    BaFin-Beschluss mit Signalwirkung: Drei Investoren erhalten eine Befreiung von Angebotspflichten – unter strengen Auflagen zum Stimmrechtsanteil an der Westwing Group SE.

    Foto: adobe.stock.com
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Global Founders GmbH, Rocata GmbH und Zerena GmbH wurden von der BaFin von den Verpflichtungen zur Veröffentlichung und Abgabe eines Angebots nach WpÜG in Bezug auf die Westwing Group SE befreit.
    • Die Befreiung gilt unter dem Vorbehalt, dass die Antragsteller keine Stimmrechte von 30 % oder mehr an der Westwing Group SE ausüben.
    • Die Westwing Group SE hat ein Grundkapital von 20.903.968 Euro, eingeteilt in 20.903.968 nennwertlose Stückaktien, die jeweils eine Stimme gewähren.
    • Die Antragsteller beabsichtigen, durch die Einziehung eigener Aktien der Westwing Group SE die Kontrolle über das Unternehmen zu erlangen, was eine Befreiung von der Angebotspflicht rechtfertigt.
    • Die Antragsteller müssen die BaFin unverzüglich über eine eventuelle Kontrollerlangung informieren und ihre Stimmrechtsanmeldungen vorlegen, um die Einhaltung der Befreiungsbedingungen zu gewährleisten.
    • Die Befreiung wurde erteilt, um sicherzustellen, dass die Antragsteller trotz möglicher Kontrolle keine Vorteile aus dieser Position ziehen, und um die Interessen der anderen Aktionäre zu schützen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Westwing ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im Minus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,250EUR das entspricht einem Minus von -0,88 % seit der Veröffentlichung.


    Westwing

    -2,19 %
    -1,30 %
    -11,28 %
    -0,44 %
    +50,79 %
    +32,33 %
    -63,99 %
    -59,45 %
    ISIN:DE000A2N4H07WKN:A2N4H0





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    
