Kaum verändert - EZB bewegt nicht nachhaltig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Anleihen nicht nachhaltig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag wenig verändert bei 127,45 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

Die EZB hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht angetastet. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte auch keine Zinsveränderungen in Aussicht. Man sei gut positioniert. Sie verwies zudem auf die weiterhin hohe Verunsicherung, die keine Vorfestlegungen erlaube.