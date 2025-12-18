    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Kaum verändert - EZB bewegt nicht nachhaltig

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihenkurse in Deutschland kaum verändert, stabil.
    • EZB belässt Leitzinsen, keine Änderungen in Sicht.
    • Britische Anleihen fallen trotz Leitzins-Senkung.
    Deutsche Anleihen - Kaum verändert - EZB bewegt nicht nachhaltig
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Anleihen nicht nachhaltig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag wenig verändert bei 127,45 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

    Die EZB hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht angetastet. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte auch keine Zinsveränderungen in Aussicht. Man sei gut positioniert. Sie verwies zudem auf die weiterhin hohe Verunsicherung, die keine Vorfestlegungen erlaube.

    "Die EZB kann zufrieden sein: Die Inflation ist wieder gezähmt, die Leitzinsen sind wieder da, wo sie Wirtschaft und Häuslebauer nicht bremsen", sagt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "So könnte es das ganze nächste Jahr über bleiben, denn die Gründe für weitere Zinssenkungen wie für Zinserhöhungen halten sich ziemlich genau die Waage."

    Gegen den Trend in Europa fielen die Kurse britischer Staatsanleihen. Die Bank of England hat zwar wie erwartet den Leitzins gesenkt. Die Entscheidung fiel aber denkbar knapp aus. So sprachen sich von neun Mitgliedern immerhin vier für unveränderte Leitzinsen aus./jsl/men




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
