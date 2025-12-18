Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.367,55USD pro Feinunze und notiert damit +0,74 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 65,87USD und damit -0,67 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,14USD und verzeichnet ein Minus von -0,73 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,33USD und verzeichnet ein Minus von -0,66 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.705,50USD
|+3,68 %
|Platin
|1.917,50USD
|+0,55 %
|Kupfer London Rolling
|11.682,01USD
|-0,41 %
|Aluminium
|2.907,65PKT
|+0,32 %
|Erdgas
|4,055USD
|-0,71 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +3,68 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.12.25, 17:29 Uhr.