Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.367,55USD pro Feinunze und notiert damit +0,74 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 65,87USD und damit -0,67 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,14USD und verzeichnet ein Minus von -0,73 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 56,33USD und verzeichnet ein Minus von -0,66 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.705,50 USD +3,68 % Platin 1.917,50 USD +0,55 % Kupfer London Rolling 11.682,01 USD -0,41 % Aluminium 2.907,65 PKT +0,32 % Erdgas 4,055 USD -0,71 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +3,68 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.12.25, 17:29 Uhr.