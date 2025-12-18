Valour Inc. führt konstant gehebelte Bitcoin- und Ethereum-ETPs am Spotlight Stock Market ein

Neue gehebelte ETPs auf Spotlight (SEK): Bull Bitcoin X2 Valour und Bull Ethereum X2 Valour bieten ein 2x tägliches Engagement in BTC und ETH in einem regulierten, börsengehandelten Format (keine Wallets oder Margin); 1,9 % Verwaltungsgebühr).

Bull Bitcoin X2 Valour und Bull Ethereum X2 Valour bieten ein 2x tägliches Engagement in BTC und ETH in einem regulierten, börsengehandelten Format (keine Wallets oder Margin); 1,9 % Verwaltungsgebühr). Entwickelt für vertraute nordische Arbeitsabläufe: Entwickelt für Anleger, die eine verstärkte Exposition ohne digitale Wallets oder Margin-Konten wünschen. Dabei wird die langjährige Vertrautheit des Unternehmens mit Bull- und Bear-Produkten in der Region genutzt.

Entwickelt für Anleger, die eine verstärkte Exposition ohne digitale Wallets oder Margin-Konten wünschen. Dabei wird die langjährige Vertrautheit des Unternehmens mit Bull- und Bear-Produkten in der Region genutzt. Ausweitung über Spot-Produkte hinaus: Erweitert die Produktpalette von Valour um strukturierte und verbesserte Anlageprodukte, die das diversifizierte Angebot im Bereich der Kryptowährungen der nächsten Generation ergänzen.

TORONTO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), zwei neue gehebelte ETPs am Spotlight Stock Market in Schweden eingeführt haben:

Bull Bitcoin X2 Valour (ISIN: CH1108679809)



Bull Ethereum X2 Valour (ISIN: CH1108679825)

Diese neuen Produkte bieten eine tägliche 2-fache Hebelwirkung auf die beiden weltweit bedeutendsten digitalen Vermögenswerte und ermöglichen es Anlegern, ihr Engagement mithilfe regulierter, börsengehandelter Instrumente zu verstärken, ohne digitale Wallets oder Margin-Konten verwalten zu müssen. Jedes Produkt wird mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % berechnet und ist über traditionelle Anlageplattformen erhältlich.

Breiterer Zugang zu einem erweiterten Engagement für digitale Vermögenswerte

Die Einführung von Zertifikaten mit konstanter Hebelwirkung auf Bitcoin und Ethereum stellt einen weiteren Schritt in der Mission von Valour dar, digitale Vermögenswerte für Privatanleger und institutionelle Investoren zugänglicher, transparenter und benutzerfreundlicher zu gestalten. Diese Angebote richten sich an Personen, die ein zusätzliches Engagement in den Kursbewegungen von Bitcoin und Ethereum anstreben, ohne dabei auf die Sicherheit und Vertrautheit der traditionellen Finanzinfrastruktur verzichten zu müssen.