    Alveo Technologies und Global Animal Health schließen Partnerschaft zur Einführung einer landesweiten molekularen Überwachung der Vogelgrippe in Ägypten

    Der Einsatz markiert den ersten großflächigen Einsatz von molekularer Diagnostik vor Ort und in Echtzeit zur Überwachung von Geflügelkrankheiten, wobei eine weitere Ausweitung im Nahen Osten geplant ist

    SAN FRANCISCO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Alveo Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich der molekularen Sensorik und Diagnostik mit seiner proprietären Molekulardetektionstechnologie, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Global Animal Health (GAH) bekannt, um den Alveo Sense Poultry Avian Influenza Test (Vogelgrippetest) in großem Umfang in Ägypten einzuführen.

    Alveo Sense Avian Influenza Test

    Die erste Bereitstellung umfasst 1.000 Alveo-Sense-Analysegeräte und 10.000 Verbrauchsmaterialien in Form von Testkartuschen, wodurch ein breiter, dezentraler Zugang zu schnellen Vor-Ort-Tests auf Vogelgrippe im ganzen Land ermöglicht wird. Die Initiative führt ein neues Überwachungsmodell für Vogelgrippe ein, das die Geflügelindustrie unterstützt und die Tests über zentralisierte Labore hinaus direkt in den Feldebene bringt.

    Ägypten ist das erste Land weltweit, das die Alveo-Sense-Plattform in diesem Umfang einsetzt und damit einen Entwurf für die landesweite Krankheitsüberwachung und schnelle Reaktion erstellt. Die erste Einführung wird von der Privatwirtschaft mit Unterstützung der Regierung finanziert und soll etwa 10 % aller landwirtschaftlichen Betriebe abdecken, die sich in den wichtigsten Zugvogelkorridoren befinden.

    „Die Vogelgrippe ist kein Problem einzelner Betriebe, sondern eine systemische Herausforderung auf globaler Ebene", sagte Shaun Holt, CEO von Alveo Technologies. „Durch die Einführung molekularer Tests und die Erfassung von Echtzeitdaten in großem Maßstab können wir ein nationales Verteidigungssystem für die Lebensmittelsicherheit und die öffentliche Gesundheit aufbauen. Indem wir Landwirten, Produzenten und Tierärzten vor Ort molekulare Genauigkeit direkt an die Hand geben, verlagern wir die Branche von einer reaktiven Haltung – tagelanges Warten auf Ergebnisse, während sich das Virus ausbreitet – hin zu proaktiver Überwachung und Intervention. Wir sind stolz darauf, mit Global Animal Health zusammenzuarbeiten, um diese lebensrettende und branchenrettende Technologie nach Ägypten zu bringen, einem wichtigen Zentrum für die Geflügelindustrie der Region."

