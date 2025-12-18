    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Podcast als eigenständiges Format

    Robin Alexander verlässt 'Welt'-Redaktion

    Robin Alexander verlässt 'Welt'-Redaktion
    BERLIN (dpa-AFX) - Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der "Welt", verlässt die Redaktion. Gemeinsam mit Dagmar Rosenfeld, bisher Co-Herausgeberin von "The Pioneer", wird er den Politik-Podcast "Machtwechsel" ab Januar 2026 als eigenständiges Format fortführen, wie aus Pressemitteilungen von Axel Springer und Media Pioneer hervorgeht.

    Das seit der Bundestagswahl 2021 erscheinende Format zählt zu den reichweitenstärksten Politik-Podcasts Deutschlands und wurde zuletzt bei "Welt" und bei "The Pioneer" veröffentlicht, bevor es nun in unabhängiger Verantwortung weiterlaufen soll.

    Dagmar Rosenfeld legt der Mitteilung zufolge ihr Amt als Herausgeberin von "The Pioneer" zum Jahresende nieder und startet gleichzeitig ein neues Podcast-Format, das am 11. Januar 2026 bei "The Pioneer" beginnt. Außerdem wird sie Kolumnistin bei "The Pioneer" und tritt auch auf Live-Veranstaltungen auf.

    "Mit unserem Machtwechsel-Podcast möchten wir beweisen, dass ruhiger und hintergründiger Journalismus auch und gerade in diesen aufgeregten Zeiten vermarktbar ist - von unabhängigen Journalisten, die auch unternehmerisch für ihr Produkt stehen", heißt es von Rosenfeld und Alexander in der Mitteilung. "Axel Springer und Media Pioneer danken wir dafür, dass sie uns diesen Schritt ermöglichen und bleiben den Häusern als regelmäßige Kolumnisten erhalten."

    Für die "Welt am Sonntag" soll Alexander eine wöchentliche Kolumne schreiben und Gast im "Welt"-TV-Studio sein. Rosenfeld soll für "The Pioneer" eine wöchentliche Audio-Kolumne verfassen.

    Claudius Senst, Vorstandsmitglied von Axel Springer, erklärt in der Mitteilung: "Unternehmertum und kreative Medienformate haben in unserem Haus höchste Priorität. Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander stehen genau dafür."/svv/DP/men






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Podcast als eigenständiges Format
