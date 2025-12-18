ZenaTech gibt die Eröffnung des R&D Center von Zena AI in Baton Rouge im 1. Quartal 2026 bekannt, das Initiativen in den Bereichen US-Verteidigung, DARPA, Federal AI und Quantencomputing unterstützt

Vancouver, British Columbia, (18. Dezember 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, berichtet in einem Update über das zuvor angekündigte das Research and Development (R&D) Center der Zena AI-Abteilung in Baton Rouge, Louisiana, dessen Eröffnung für das erste Quartal 2026 geplant ist.

Das R&D Center von Zena AI wird das US-Kriegsministerium (DoW), die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) sowie die Anforderungen der Bundesbehörden durch die Entwicklung sicherer, verteidigungsorientierter künstlicher Geheimdienstsysteme unterstützen, die durch Quantencomputing-Forschung verbessert werden. Der Schwerpunkt der Einrichtung wird auf missionskritischen Forschungsbereichen liegen, einschließlich KI-gestützter Entscheidungsunterstützungssysteme, autonomer und halbautonomer Geheimdienstarchitekturen, moderner Sensor- und Datenfusion, sicherer Edge-Intelligenz sowie quantenunterstützter Optimierung und Modellierung.

„Die Eröffnung im ersten Quartal 2026 spiegelt jene Fortschritte wider, die wir beim Aufbau eines speziellen, in den USA ansässigen Forschungszentrums verzeichnen, das auf die Prioritäten der nationalen Verteidigung ausgerichtet ist und gleichzeitig unsere Kapazitäten und Fähigkeiten stärkt, die für die beschleunigte Entwicklung zukunftsfähiger ZenaDrone-Lösungen erforderlich sind“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Das Zentrum soll Verteidigungs-, Geheimdienst- und Bundesbehörden mit hochsicheren KI- und neuen quantenbasierten Fähigkeiten unterstützen, die in den USA entwickelt wurden.“

Die Einrichtung in Baton Rouge wird ein multidisziplinäres Team aus KI-Softwareentwicklern, Datenwissenschaftlern, Systemtechnikern und Drohnentechnologie-Spezialisten zusammenbringen und durch hochqualifizierte Positionen, verbesserte Partnerschaften mit Universitäten sowie eine intensivere Zusammenarbeit mit Verteidigungsorganisationen zum Wachstum der Technologiebranche in Louisiana beitragen. Die Forschung wird eine breite Palette von Anwendungen im Bereich Verteidigung und innere Sicherheit unterstützen, einschließlich autonomer Navigation, Multi-Drohnen- und Flottenkoordination, Echtzeit-Entscheidungsunterstützungsmodelle sowie intuitiver Steuerungsschnittstellen, wie etwa app- oder sprachgesteuerte Betriebsbefehle.