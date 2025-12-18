    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hexagon Cup, 54 und International Padel Federation schließen sich zusammen, um die Hexagon World Series zu gründen, den ersten offiziellen Teamwettkampf der Sportart, der den Padelkalender mit der Cupra FIP Tour und Premier Padel vereint

    • Die Hexagon World Series, ein erweiterter neuer Mixed-Teamettkampf, wird mehrere Veranstaltungen pro Jahr in bedeutenden Städten der Welt mit gleichem Preisgeld umfassen 
    • Die Serie wird die erste vollständig FIP-regulierte Teamserie sein, die in den offiziellen FIP-Kalender aufgenommen wird, um bestehende Profi- sowie Amateurveranstaltungen zu ergänzen, darunter die Cupra FIP Tour und Premier Padel
    • Diese Entwicklung ist für den Hexagon Cup eine große Chance, vollständig in die verbandliche Padel-Pyramide integriert zu werden
    • Die offizielle Anerkennung baut auf der im Februar 2025 angekündigten strategischen Partnerschaft zwischen dem Hexagon Cup, Premier Padel sowie der FIP auf, in deren Rahmen Premier Padel auch Aktionär und wichtiger strategischer Partner der neuen Serie ist

    LONDON, 18. Dezember 2025  /PRNewswire/ -- Der Hexagon Cup, das 2024 ins Leben gerufene Padel-Turnier auf Mannschaftsbasis, das die internationale Landschaft des Sports revolutioniert hat, kündigte heute eine historische strategische Allianz mit 54, der globalen Sport- und Unterhaltungsagentur hinter der Gründung von LIV Golf, sowie dem Weltverband der Sportart, der International Padel Federation (FIP), an.

    Hexagon Cup, 54 and International Padel Federation unite to create the Hexagon World Series unifying the padel calendar. (Pictured left to right: Gary Davidson - Group Chief Operating Officer, 54; Enrique Buenaventura - Founder, Hexagon Cup; Luigi Carraro - President, FIP)

     

    Im Rahmen dieser Vereinbarung wird 54 investieren und mit Hexagon Cup zusammenarbeiten, um das ursprüngliche Projekt zu erweitern sowie in die nächste Phase zu überführen: eine neue globale Teamserie, die offiziell Hexagon World Series heißt, als erste Padel-Teamserie unter der Leitung der FIP und vollständig in die verbandliche Padel-Pyramide integriert.

    Die Vereinbarung macht die Hexagon World Series zum offiziellen globalen Teamwettbewerb der Sportart, der von der FIP geführt wird und vollständig in den offiziellen FIP-Kalender integriert ist. Die Hexagon World Series wird das revolutionäre, teamgestützte Format des Hexagon Cup zu einem Serienmodell ausbauen und mehrere Veranstaltungen pro Jahr an neuen internationalen Standorten ausrichten. Diese Erweiterung eröffnet neue kommerzielle Möglichkeiten für Fans, Spieler sowie Partner und stärkt zugleich das gesamte FIP-Ökosystem sowie den olympischen Traum, abgestimmt auf die bestehenden Touren und die Leitung durch die FIP.

