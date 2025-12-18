    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Der Börsen-Tag

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX führt Rally an: Indizes in Europa und USA kräftig im Plus

    An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: DAX, Wall Street und Technologiewerte ziehen geschlossen an – doch nicht alle Titel können vom Aufwärtstrend profitieren.

    Der Börsen-Tag - DAX führt Rally an: Indizes in Europa und USA kräftig im Plus
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt, wobei die großen Standardwerte teils deutlich zulegen konnten. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Plus von 1,25 Prozent auf 24.195,14 Punkte den stärksten Anstieg unter den heimischen Indizes. Der MDAX der mittelgroßen Werte folgt mit einem Zuwachs von 1,12 Prozent auf 30.239,47 Punkte nur knapp dahinter. Etwas verhaltener, aber weiterhin im grünen Bereich zeigt sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte steigt um 0,79 Prozent auf 16.754,62 Punkte. Technologiewerte können ebenfalls zulegen: Der TecDAX gewinnt 0,97 Prozent und notiert aktuell bei 3.555,40 Punkten. Damit bleibt der Technologieindex zwar hinter dem DAX zurück, reiht sich aber in das insgesamt positive Bild am deutschen Aktienmarkt ein. Auch an der Wall Street dominieren Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,77 Prozent auf 48.261,61 Punkte und zeigt damit eine solide, wenn auch etwas moderatere Entwicklung im Vergleich zu den großen europäischen Indizes. Deutlich dynamischer präsentiert sich der marktbreite S&P 500, der um 1,22 Prozent auf 6.808,15 Punkte zulegt und damit fast an die Tagesperformance des DAX heranreicht. Insgesamt zeigt sich damit sowohl in Europa als auch in den USA ein breit angelegter Aufwärtstrend, wobei vor allem die großen Standardwerte auf beiden Seiten des Atlantiks die Märkte nach oben ziehen.

    DAX Topwerte

    Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.82% an, gefolgt von der Deutschen Bank mit 3.13% und Heidelberg Materials, das um 1.90% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnet die Mercedes-Benz Group einen Rückgang von -0.40%, während BASF um -0.61% fiel und Airbus mit -1.33% die schlechteste Performance im DAX aufweist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht Rational mit einem Anstieg von 5.24% hervor, gefolgt von Hochtief mit 3.71% und der Kion Group, die um 3.52% zulegte.

    MDAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite zeigt Stroeer einen Rückgang von -0.55%, K+S fällt um -0.98% und Nordex verzeichnet einen Verlust von -1.11%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX führt thyssenkrupp nucera mit einem Anstieg von 5.35%, gefolgt von der Friedrich Vorwerk Group mit 4.76% und Schaeffler, das um 3.70% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Heidelberger Druckmaschinen verzeichnet den größten Rückgang mit -3.37%, während SMA Solar Technology um -5.25% fiel und Douglas mit -5.79% die schlechteste Performance im SDAX aufweist.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX hebt sich PNE mit einem Anstieg von 3.27% hervor, gefolgt von der IONOS Group mit 2.92% und United Internet, das um 2.75% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    Nordex zeigt einen Rückgang von -1.11%, Elmos Semiconductor fällt um -1.44% und SMA Solar Technology verzeichnet einen Verlust von -5.25%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Amazon mit einem Anstieg von 3.17%, gefolgt von Microsoft mit 2.59% und NVIDIA, das um 2.50% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Chevron Corporation verzeichnet einen Rückgang von -0.71%, IBM fällt um -0.91% und Procter & Gamble zeigt einen Verlust von -1.10%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Micron Technology mit einem Anstieg von 11.83% hervor, gefolgt von SanDisk Corporation mit 7.49% und Western Digital, das um 7.45% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    Solstice Advanced Materials zeigt einen Rückgang von -2.19%, Marathon Petroleum Corporation fällt um -2.42% und HP verzeichnet einen Verlust von -2.93%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX führt Rally an: Indizes in Europa und USA kräftig im Plus An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: DAX, Wall Street und Technologiewerte ziehen geschlossen an – doch nicht alle Titel können vom Aufwärtstrend profitieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     