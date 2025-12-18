Der Börsen-Tag
DAX führt Rally an: Indizes in Europa und USA kräftig im Plus
An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: DAX, Wall Street und Technologiewerte ziehen geschlossen an – doch nicht alle Titel können vom Aufwärtstrend profitieren.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt, wobei die großen Standardwerte teils deutlich zulegen konnten. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Plus von 1,25 Prozent auf 24.195,14 Punkte den stärksten Anstieg unter den heimischen Indizes. Der MDAX der mittelgroßen Werte folgt mit einem Zuwachs von 1,12 Prozent auf 30.239,47 Punkte nur knapp dahinter. Etwas verhaltener, aber weiterhin im grünen Bereich zeigt sich der SDAX: Der Index der kleineren Werte steigt um 0,79 Prozent auf 16.754,62 Punkte. Technologiewerte können ebenfalls zulegen: Der TecDAX gewinnt 0,97 Prozent und notiert aktuell bei 3.555,40 Punkten. Damit bleibt der Technologieindex zwar hinter dem DAX zurück, reiht sich aber in das insgesamt positive Bild am deutschen Aktienmarkt ein. Auch an der Wall Street dominieren Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,77 Prozent auf 48.261,61 Punkte und zeigt damit eine solide, wenn auch etwas moderatere Entwicklung im Vergleich zu den großen europäischen Indizes. Deutlich dynamischer präsentiert sich der marktbreite S&P 500, der um 1,22 Prozent auf 6.808,15 Punkte zulegt und damit fast an die Tagesperformance des DAX heranreicht. Insgesamt zeigt sich damit sowohl in Europa als auch in den USA ein breit angelegter Aufwärtstrend, wobei vor allem die großen Standardwerte auf beiden Seiten des Atlantiks die Märkte nach oben ziehen.
DAX TopwerteSiemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.82% an, gefolgt von der Deutschen Bank mit 3.13% und Heidelberg Materials, das um 1.90% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet die Mercedes-Benz Group einen Rückgang von -0.40%, während BASF um -0.61% fiel und Airbus mit -1.33% die schlechteste Performance im DAX aufweist.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Rational mit einem Anstieg von 5.24% hervor, gefolgt von Hochtief mit 3.71% und der Kion Group, die um 3.52% zulegte.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite zeigt Stroeer einen Rückgang von -0.55%, K+S fällt um -0.98% und Nordex verzeichnet einen Verlust von -1.11%.
SDAX TopwerteIm SDAX führt thyssenkrupp nucera mit einem Anstieg von 5.35%, gefolgt von der Friedrich Vorwerk Group mit 4.76% und Schaeffler, das um 3.70% zulegte.
SDAX FlopwerteHeidelberger Druckmaschinen verzeichnet den größten Rückgang mit -3.37%, während SMA Solar Technology um -5.25% fiel und Douglas mit -5.79% die schlechteste Performance im SDAX aufweist.
TecDAX TopwerteIm TecDAX hebt sich PNE mit einem Anstieg von 3.27% hervor, gefolgt von der IONOS Group mit 2.92% und United Internet, das um 2.75% zulegte.
TecDAX FlopwerteNordex zeigt einen Rückgang von -1.11%, Elmos Semiconductor fällt um -1.44% und SMA Solar Technology verzeichnet einen Verlust von -5.25%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Amazon mit einem Anstieg von 3.17%, gefolgt von Microsoft mit 2.59% und NVIDIA, das um 2.50% zulegte.
Dow Jones FlopwerteChevron Corporation verzeichnet einen Rückgang von -0.71%, IBM fällt um -0.91% und Procter & Gamble zeigt einen Verlust von -1.10%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Micron Technology mit einem Anstieg von 11.83% hervor, gefolgt von SanDisk Corporation mit 7.49% und Western Digital, das um 7.45% zulegte.
S&P 500 FlopwerteSolstice Advanced Materials zeigt einen Rückgang von -2.19%, Marathon Petroleum Corporation fällt um -2.42% und HP verzeichnet einen Verlust von -2.93%.
