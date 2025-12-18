Yukon Metals kündigt Wechsel des CEO an

17. Dezember 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) („Yukon Metals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens (das „Board“) Jim Coates, Executive Vice President und Direktor des Unternehmens, mit sofortiger Wirkung zum Interims-Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt hat. Herr Coates löst Rory Quinn ab, der sich entschieden hatte, als President, Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens zurückzutreten. Das Board wird die Suche nach einem Nachfolger für die Position des Chief Executive Officer einleiten und dabei mit dem Management und einer Personalberatungsagentur zusammenarbeiten, um ein erfolgreiches Verfahren zu gewährleisten.

Pat Burke, Chair des Board of Directors, sagt dazu: „Wir möchten Rory für seine Arbeit und Bemühungen danken, die Yukon Metals zu seiner aktuellen Position verholfen haben, und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Das Board ist der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel ist, um die enormen Chancen, die sich aus der Liegenschaft und den Mitarbeitern von Yukon Metals ergeben, voranzutreiben. Jim wird für das Unternehmen eine entscheidende Rolle spielen, da er mit der Liegenschaft, der Region und den Menschen im Unternehmen und in der Gemeinde bestens vertraut ist.“

Das Board wird eng mit Herrn Coates und seinem Managementteam zusammenarbeiten, um die Geschäftsstrategie des Unternehmens beim Übergang ins Jahr 2026 umzusetzen. Herr Coates wird als Interims-Chief Executive Officer fungieren, bis ein Nachfolger gefunden und ernannt wurde. Danach wird er zu seiner wichtigen Funktion als Executive Vice President im Managementteam zurückkehren und weiterhin im Board verbleiben.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl - dem Team, das auch hinter den Projekten von Snowline Gold Corp. in der Region stand - widmet sich das Unternehmen der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und im Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.