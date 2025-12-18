Rückgang der US-Inflation schiebt Kurse an

Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November derweil überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November zahlreiche Unsicherheitsfaktoren mit Blick auf die Aussagekraft der Daten.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ein überraschender Rückgang der Inflationsrate in den USA hat Europas Börsen am Donnerstag belebt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich bis zum Handelsende um gut ein Prozent auf 5.741,71 Punkte. Auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihren Leitzins stabil zu halten, reagierten die Märkte derweil kaum - schließlich war der EZB-Beschluss auch so erwartet worden. Der Euroraum geht nun mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

Außerhalb des Euroraums stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 0,7 Prozent auf 9.837,77 Punkte. Die britische Notenbank senkte an diesem Donnerstag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp. Der Schweizer SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.136,08 Punkte.

Im europäischen Branchentableau legte der Index der Finanzdienstleister mit einem Plus von knapp zwei Prozent besonders stark zu, getoppt nur von den Einzelhandelswerten , deren Index um gut zwei Prozent anzog.

Gefragt waren Aktien von Inditex mit 2,6 Prozent Kursaufschlag auf 56,20 Euro. Das Investmenthaus Jefferies hatte zuvor das Kursziel auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte Analyst James Grzinic den Anlegern Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 leicht an.

Noch stärker stiegen H&M mit rund 3,6 Prozent Kursplus. Die Analysten von Oddo BHF hatten die Aktien von 'Underperform' auf 'Neutral' hochgestuft.

Technologiewerte hielten sich ebenfalls gut, nachdem der US-Speicherchipspezialist Micron Technology wegen guter KI-Geschäfte mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht hatte. Dies stützte Aktien aus dem Halbleitersegment wie ASML , die um 2,1 Prozent zulegten. Zudem profitierte KI-Infrastrukturwerte: Die Anteilsscheite des Energietechnikanbieters Siemens Energy etwa rückten um dreieinhalb Prozent vor./mis/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 17,23 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 18:07 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 241,95 Mrd.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -42,33 %/-35,41 % bedeutet.



