    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückgang der US-Inflation schiebt Kurse an

    Für Sie zusammengefasst
    • Überraschender Rückgang der US-Inflation belebt Märkte.
    • EuroStoxx 50 steigt um über ein Prozent auf 5.741.
    • EZB hält Leitzins stabil, Märkte reagieren kaum darauf.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Rückgang der US-Inflation schiebt Kurse an
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ein überraschender Rückgang der Inflationsrate in den USA hat Europas Börsen am Donnerstag belebt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich bis zum Handelsende um gut ein Prozent auf 5.741,71 Punkte. Auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, ihren Leitzins stabil zu halten, reagierten die Märkte derweil kaum - schließlich war der EZB-Beschluss auch so erwartet worden. Der Euroraum geht nun mit vergleichsweise niedrigen Leitzinsen in das mit Konjunkturhoffnungen verbundene Jahr 2026.

    Die Teuerung in den Vereinigten Staaten sank im November derweil überraschend unter drei Prozent. Zinssenkungserwartungen werden damit eher gestützt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") von Oktober bis Mitte November zahlreiche Unsicherheitsfaktoren mit Blick auf die Aussagekraft der Daten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    831,06€
    Basispreis
    6,05
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    945,67€
    Basispreis
    6,17
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Außerhalb des Euroraums stieg der britische Leitindex FTSE 100 um 0,7 Prozent auf 9.837,77 Punkte. Die britische Notenbank senkte an diesem Donnerstag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Die Entscheidung fiel allerdings denkbar knapp. Der Schweizer SMI gewann 0,8 Prozent auf 13.136,08 Punkte.

    Im europäischen Branchentableau legte der Index der Finanzdienstleister mit einem Plus von knapp zwei Prozent besonders stark zu, getoppt nur von den Einzelhandelswerten , deren Index um gut zwei Prozent anzog.

    Gefragt waren Aktien von Inditex mit 2,6 Prozent Kursaufschlag auf 56,20 Euro. Das Investmenthaus Jefferies hatte zuvor das Kursziel auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte Analyst James Grzinic den Anlegern Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 leicht an.

    Noch stärker stiegen H&M mit rund 3,6 Prozent Kursplus. Die Analysten von Oddo BHF hatten die Aktien von 'Underperform' auf 'Neutral' hochgestuft.

    Technologiewerte hielten sich ebenfalls gut, nachdem der US-Speicherchipspezialist Micron Technology wegen guter KI-Geschäfte mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht hatte. Dies stützte Aktien aus dem Halbleitersegment wie ASML , die um 2,1 Prozent zulegten. Zudem profitierte KI-Infrastrukturwerte: Die Anteilsscheite des Energietechnikanbieters Siemens Energy etwa rückten um dreieinhalb Prozent vor./mis/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 17,23 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 18:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 241,95 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -42,33 %/-35,41 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Rückgang der US-Inflation schiebt Kurse an Ein überraschender Rückgang der Inflationsrate in den USA hat Europas Börsen am Donnerstag belebt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone erholte sich bis zum Handelsende um gut ein Prozent auf 5.741,71 Punkte. Auf die Entscheidung der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     