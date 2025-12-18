SMA Solar Technology Aktie tiefrot - 18.12.2025

Die SMA Solar Technology Aktie ist bisher um -4,25 % auf 32,64€ gefallen. Das sind -1,45 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,64€, mit einem Minus von -4,25 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Obwohl die SMA Solar Technology Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +58,14 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -8,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,74 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +150,59 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,31 % 1 Monat +8,74 % 3 Monate +58,14 % 1 Jahr +144,65 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,13 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: DAX, Wall Street und Technologiewerte ziehen geschlossen an – doch nicht alle Titel können vom Aufwärtstrend profitieren.

Top- und Flop-Aktien am 18.12.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.