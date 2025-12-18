    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGuangzhou Automobile Group Ltd (H) AktievorwärtsNachrichten zu Guangzhou Automobile Group Ltd (H)

    Das Rückgrat der Nationalen Spiele

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit "GAC Strength" zum Erfolg in Hongkong und Macao

    Das Rückgrat der Nationalen Spiele - Mit GAC Strength zum Erfolg in Hongkong und Macao
    Foto: vadimborkin - 258917169

    HONG KONG und MACAO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 15. Dezember wurden die 15. Nationalen Spiele, die 12. Nationalen Paralympischen Spiele und die 9. Nationalen Olympischen Spezialspiele erfolgreich abgeschlossen. Als führendes Unternehmen in der Herstellung und technologischen Innovation im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao stellte GAC als exklusiver offizieller Automobilpartner der Veranstaltungen umfassende und hochwertige Fahrzeugunterstützung für die Wettbewerbe in Guangdong, Hongkong und Macao zur Verfügung.

    Um den Anforderungen der Rechtslenker in Hongkong und Macao gerecht zu werden, stellte GAC weltweit maßgeschneiderte Modelle zur Verfügung - darunter 185 Einheiten des intelligenten New Energy MPV E9 PHEV und 180 Einheiten des luxuriösen intelligenten Elektro-SUV HYPTEC HT, insgesamt 365 veranstaltungsspezifische Fahrzeuge. Darüber hinaus hat GAC zur besonderen Unterstützung der Teilnehmer der Para & Special Games das E9 PHEV Wheelchair-Accessible Vehicle eingeführt. Ausgestattet mit dem "weltweit ersten abnehmbaren elektrischen Luxussitz", erfüllt er alle Anforderungen an barrierefreies Reisen.

    Während der Veranstaltungen lobten die Organisationskomitees und Serviceteams der Etappen in Hongkong und Macao die von GAC bereitgestellten Fahrzeuge in den höchsten Tönen. YEUNG Tak Keung, Leiter des National Games Coordination Office (Hongkong), erklärte, dass der exzellente Ruf der GAC-Fahrzeuge die Qualität des Veranstaltungsempfangs und der Transportdienste erheblich verbessern wird und dass diese neuen Energiemodelle auch die kohlenstoffarme Ausrichtung von Veranstaltungen in Hongkong stark unterstützt haben. Teammitglied Eric merkte an, dass die Federung des E9 PHEV ein äußerst komfortables Fahrgefühl vermittelt, das ihn für die engen Straßen mit großen Höhenunterschieden in Hongkong und Macao besonders geeignet macht. Mitglied Derek lobte ebenfalls: "Die Motorleistung und das allgemeine Fahrverhalten des HYPTEC HT sind wirklich außergewöhnlich."

    Angesichts der komplexen Transportbedürfnisse der Veranstaltungen, die sich über mehr als ein Dutzend Veranstaltungsorte in der Greater Bay Area erstrecken und 24 Stunden am Tag mit hoher Intensität betrieben werden, hat die GAC das GAC National Games Intelligent Mobility Support Center eingerichtet. Durch die Einführung eines 24/7-Betriebs und eines Notfallsystems erreichte das Zentrum einen Service-Support ohne Fehler, ohne Ausfälle und ohne Sorgen" während des gesamten Ereigniszyklus.

    Mit Blick auf Hongkong und Macao wird GAC an der Philosophie "In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally" festhalten und danach streben, ein qualitativ hochwertiger, hochtechnologischer und zuverlässiger Partner für die Nutzer in den beiden Regionen zu werden.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848703/image.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-ruckgrat-der-nationalen-spiele-mit-gac-strength-zum-erfolg-in-hongkong-und-macao-302646171.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das Rückgrat der Nationalen Spiele Mit "GAC Strength" zum Erfolg in Hongkong und Macao HONG KONG und MACAO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Am 15. Dezember wurden die 15. Nationalen Spiele, die 12. Nationalen Paralympischen Spiele und die 9. Nationalen Olympischen Spezialspiele erfolgreich abgeschlossen. Als führendes Unternehmen in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     