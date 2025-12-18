Mit "GAC Strength" zum Erfolg in Hongkong und Macao

Um den Anforderungen der Rechtslenker in Hongkong und Macao gerecht zu werden, stellte GAC weltweit maßgeschneiderte Modelle zur Verfügung - darunter 185 Einheiten des intelligenten New Energy MPV E9 PHEV und 180 Einheiten des luxuriösen intelligenten Elektro-SUV HYPTEC HT, insgesamt 365 veranstaltungsspezifische Fahrzeuge. Darüber hinaus hat GAC zur besonderen Unterstützung der Teilnehmer der Para & Special Games das E9 PHEV Wheelchair-Accessible Vehicle eingeführt. Ausgestattet mit dem "weltweit ersten abnehmbaren elektrischen Luxussitz", erfüllt er alle Anforderungen an barrierefreies Reisen.

HONG KONG und MACAO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 15. Dezember wurden die 15. Nationalen Spiele, die 12. Nationalen Paralympischen Spiele und die 9. Nationalen Olympischen Spezialspiele erfolgreich abgeschlossen. Als führendes Unternehmen in der Herstellung und technologischen Innovation im Großraum Guangdong-Hongkong-Macao stellte GAC als exklusiver offizieller Automobilpartner der Veranstaltungen umfassende und hochwertige Fahrzeugunterstützung für die Wettbewerbe in Guangdong, Hongkong und Macao zur Verfügung.

Während der Veranstaltungen lobten die Organisationskomitees und Serviceteams der Etappen in Hongkong und Macao die von GAC bereitgestellten Fahrzeuge in den höchsten Tönen. YEUNG Tak Keung, Leiter des National Games Coordination Office (Hongkong), erklärte, dass der exzellente Ruf der GAC-Fahrzeuge die Qualität des Veranstaltungsempfangs und der Transportdienste erheblich verbessern wird und dass diese neuen Energiemodelle auch die kohlenstoffarme Ausrichtung von Veranstaltungen in Hongkong stark unterstützt haben. Teammitglied Eric merkte an, dass die Federung des E9 PHEV ein äußerst komfortables Fahrgefühl vermittelt, das ihn für die engen Straßen mit großen Höhenunterschieden in Hongkong und Macao besonders geeignet macht. Mitglied Derek lobte ebenfalls: "Die Motorleistung und das allgemeine Fahrverhalten des HYPTEC HT sind wirklich außergewöhnlich."

Angesichts der komplexen Transportbedürfnisse der Veranstaltungen, die sich über mehr als ein Dutzend Veranstaltungsorte in der Greater Bay Area erstrecken und 24 Stunden am Tag mit hoher Intensität betrieben werden, hat die GAC das GAC National Games Intelligent Mobility Support Center eingerichtet. Durch die Einführung eines 24/7-Betriebs und eines Notfallsystems erreichte das Zentrum einen Service-Support ohne Fehler, ohne Ausfälle und ohne Sorgen" während des gesamten Ereigniszyklus.

Mit Blick auf Hongkong und Macao wird GAC an der Philosophie "In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally" festhalten und danach streben, ein qualitativ hochwertiger, hochtechnologischer und zuverlässiger Partner für die Nutzer in den beiden Regionen zu werden.

