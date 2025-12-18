Nexus Uranium: Nächster Meilenstein bei Bohrgenehmigung & Aktienneubewertung
Mitten im Uran-Boom rückt South Dakota in den Fokus: Ein neues Explorationsprojekt von Nexus Uranium Corp. könnte Anlegern spannende Chancen eröffnen.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Der U.S. Forest Service hat bestätigt, dass das öffentliche Scoping-Verfahren für das Uranprojekt "Chord" in South Dakota Mitte Januar 2026 beginnt.
- Nexus Uranium Corp. hat bereits mehrere wichtige Meilensteine im Genehmigungsverfahren erreicht, darunter die Genehmigung des Betriebsplans und die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem USFS.
- Das Unternehmen plant ein Explorationsprogramm mit bis zu 17 Bohrlöchern, das innerhalb eines Jahres abgeschlossen und anschließend rekultiviert werden soll.
- Die öffentliche Kommentierungsfrist im Rahmen des Scoping-Verfahrens beträgt 30 Tage, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 30-45 Tage.
- Die Nachfrage nach Uran steigt aufgrund des Comebacks der Kernenergie, insbesondere durch Small Modular Reactors, was Aktien im Uran-Sektor attraktiver macht.
- Nexus Uranium Corp. positioniert sich strategisch in einem wachsenden Markt für Uran, was Anlegern Chancen auf hohe Gewinne bieten könnte.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,20 % im
Plus.
+3,85 %
+15,09 %
+46,36 %
+1.806,93 %
+358,33 %
+211,94 %
-82,22 %
+285,71 %
