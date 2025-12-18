    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nexus Uranium: Nächster Meilenstein bei Bohrgenehmigung & Aktienneubewertung

    Mitten im Uran-Boom rückt South Dakota in den Fokus: Ein neues Explorationsprojekt von Nexus Uranium Corp. könnte Anlegern spannende Chancen eröffnen.

    Nexus Uranium: Nächster Meilenstein bei Bohrgenehmigung & Aktienneubewertung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Der U.S. Forest Service hat bestätigt, dass das öffentliche Scoping-Verfahren für das Uranprojekt "Chord" in South Dakota Mitte Januar 2026 beginnt.
    • Nexus Uranium Corp. hat bereits mehrere wichtige Meilensteine im Genehmigungsverfahren erreicht, darunter die Genehmigung des Betriebsplans und die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem USFS.
    • Das Unternehmen plant ein Explorationsprogramm mit bis zu 17 Bohrlöchern, das innerhalb eines Jahres abgeschlossen und anschließend rekultiviert werden soll.
    • Die öffentliche Kommentierungsfrist im Rahmen des Scoping-Verfahrens beträgt 30 Tage, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 30-45 Tage.
    • Die Nachfrage nach Uran steigt aufgrund des Comebacks der Kernenergie, insbesondere durch Small Modular Reactors, was Aktien im Uran-Sektor attraktiver macht.
    • Nexus Uranium Corp. positioniert sich strategisch in einem wachsenden Markt für Uran, was Anlegern Chancen auf hohe Gewinne bieten könnte.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,20 % im Plus.


    Nexus Uranium

    +3,85 %
    +15,09 %
    +46,36 %
    +1.806,93 %
    +358,33 %
    +211,94 %
    -82,22 %
    +285,71 %
    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nexus Uranium: Nächster Meilenstein bei Bohrgenehmigung & Aktienneubewertung Mitten im Uran-Boom rückt South Dakota in den Fokus: Ein neues Explorationsprojekt von Nexus Uranium Corp. könnte Anlegern spannende Chancen eröffnen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     