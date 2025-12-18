Rindfleisch-Krise in den USA: Verbraucher und Farmer sind die Verlierer

Im Oktober erklärte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, dass die Farmer möglicherweise nicht genug Anerkennung für die Zölle auf brasilianisches Rindfleisch zeigen würden. "Die einzigen Gründe, warum sie jetzt gute Preise erzielen, sind die Zölle, die ich auf Rindfleischimporte gelegt habe", schrieb Trump.

Die US-Rindfleischpreise haben im Jahr 2025 neue Höchststände erreicht – doch die Rinderzüchter, die von diesen Rekordpreisen profitieren, sind alles andere als glücklich. Denn während der Zorn in der Bevölkerung ihnen gegenüber wächst, hat sich nun auch noch die US-Regierung gegen sie gewandt und baut die Einfuhren von südamerikanischem Rind deutlich aus. Viele Farmer fühlen sich von Donald Trump, den sie bislang mit überwältigender Mehrheit unterstützt haben, verraten.

Tatsächlich sind die Preise für Hackfleisch in diesem Jahr auf über 6 US-Dollar pro Pfund stiegen und die Steakpreise sind mit 12 US-Dollar pro Pfund ebenfalls auf Rekordniveau. Das war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die US-Regierung 50-Prozent-Zölle auf Rindfleisch aus Brasilien und anderen südamerikanischen Ländern erhob. Doch der aktuelle Versuch, die Preise für Verbraucher zu drücken und die Importe zu erhöhen, hat bei vielen Farmern zu Enttäuschung geführt.

So hat Trump kürzlich mit Argentinien ein Abkommen abgeschlossen, um die Rindfleischeinfuhren aus dem Land zu vervierfachen. Zudem wurden die Zölle auf brasilianisches Rindfleisch wieder zurückgefahren, um die Preise für die Verbraucher zu senken. Für viele Farmer, die sich zuvor auf die hohe Nachfrage und die Zölle als Einnahmequelle verlassen haben, ist diese Entscheidung ein schwerer Schlag.

"Ich verstehe das wirklich nicht. Er hat gerade eine ganze Reihe von Viehzüchtern gegen sich aufgebracht", sagte der Viehzüchter Jerrel Bolton gegenüber der Financial Times. "Warum wendet er sich gegen uns? Wir sind seine größten Unterstützer." Andere Rancher werden noch deutlicher und werfen Trump vor, dass er den Zorn der Bevölkerung gegen die Rancher gelenkt habe: "Wir fühlen uns angegriffen. Plötzlich sehen uns die Leute wie die Übeltäter an."

Zusätzlich zur Unsicherheit, die durch die Zölle und die Handelskriege ausgelöst wird, sehen sich die Rancher mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert: steigenden Produktionskosten. Futterpreise, Maschinenreparaturen und Kraftstoffkosten haben die Rentabilität weiter unter Druck gesetzt.

Viele Rinderzüchter empfinden, dass sie unter den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen kaum genug verdienen, um ihre Betriebe zu betreiben. "Die Menschen wissen nicht, was hinter dem Rindfleischpreis steckt", sagt ein Rancher aus Texas. "Wir sind die größten Verlierer dieses Systems."

Ein Ergebnis dieser Spannungen könnte eine zunehmende Abkehr der Farmer von Trump bei den kommenden Wahlen sein. Denn neben den Viehzüchtern haben bereits die Soja-Anbauer heftige Kritik an der republikanischen Regierung geäußert. Die landwirtschaftlichen Gemeinschaften sind zunehmend enttäuscht von der Regierung, deren Zollpolitik und Handelsabkommen ihnen nicht nur höhere Kosten, sondern auch unsichere Märkte beschert haben. So bleiben die Sojabauern, in diesem Jahr auf einem Großteil ihrer Rekordernte sitzen, weil von ihrem wichtigsten Absatzmarkt China wegen des Zollstreits einfach keine Bestellungen kommen.

Trotz rekordverdächtiger Rindfleischpreise sehen sich die US-Rinderzüchter ebenso wie die Sojabauern zunehmend im Widerspruch zu der Politik von Präsident Trump. Während seine Handelsabkommen und Zölle den Sektor in Chaos gestürzt hat, ist für die Landwirte keine schnelle Lösung in Sicht.

Denn die Preissteigerungen fallen letztendlich auch auf die Landwirte zurück, und die Kosten für die Verbraucher weiter steigen. Immer mehr Farmer, die einst zu den größten Unterstützern Trumps zählten, wenden sich von ihm ab – und dem Landwirtschafts-Sektor könnte bei den kommenden Wahlen 2026 eine große Bedeutung zukommen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion