AppLovin Registered (A) - Aktie gewinnt kräftig - 18.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die AppLovin Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,74 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AppLovin Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 598,60€, mit einem Plus von +6,74 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AppLovin Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +9,25 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -6,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AppLovin Registered (A) einen Anstieg von +74,70 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,81 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,53 % 1 Monat +23,12 % 3 Monate +9,25 % 1 Jahr +75,47 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 182,65 Mrd.EUR € wert.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.