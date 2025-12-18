Selenskyj beklagt Mangel an Flugabwehrraketen
- Selenskyj beklagt Mangel an Raketen für Abwehrsysteme.
- Partner sollen Lizenzen oder Raketen bereitstellen.
- Ukraine benötigt dringend Raketen für Patriot-Systeme.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Mangel an Raketen für mehrere Flugabwehrsysteme beklagt. "Es gibt einige Systeme, für die es einige Raketentypen nicht mehr gibt", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Er habe mit den Europäern darüber gesprochen, dass jeden Tag Angriffe erfolgten und die Flugkörper abgeschossen werden müssten. "Entweder geben die Partner Lizenzen oder Raketen oder helfen mit Geld und wir kaufen (die Raketen) selbst", sagte der Staatschef. Andere Auswege sehe er nicht.
Konkrete Flugabwehrsysteme wollte er nicht nennen, doch hatte er vorher bei seinem Auftritt im EU-Rat gesagt: "Wir brauchen Raketen für Patriot-Systeme". Mit Patriot-Systemen aus US-Produktion fängt Kiew eigenen Angaben nach russische ballistische Raketen ab. Andere Systeme wie das deutsche Iris-T oder das französisch-italienische SAMP/T-System sollen dazu nicht in der Lage sein. Zuletzt hatten russische Drohnen- und Raketenangriffe einen mehrtägigen Stromausfall im südukrainischen Gebiet Odessa verursacht.
Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Hilfe seit fast vier Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTX Corporation Reg Shs Aktie
Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 153,0 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 18:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTX Corporation Reg Shs Aktie um +0,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,78 %.
Die Marktkapitalisierung von RTX Corporation Reg Shs bezifferte sich zuletzt auf 205,54 Mrd..
RTX Corporation Reg Shs zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.