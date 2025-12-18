    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas

    ROUNDUP 2/Douglas

    Kunden machen Kauf verstärkt vom Preis abhängig - Kursrutsch

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas steigert Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr.
    • Preissensibilität und Wettbewerbsdruck belasten Profitabilität.
    • Mittelfristig Wachstum und Expansion außerhalb Europas geplant.
    ROUNDUP 2/Douglas - Kunden machen Kauf verstärkt vom Preis abhängig - Kursrutsch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurs aktualisiert.)

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 gesteigert. Im Schlussquartal bekam das Unternehmen jedoch eine höhere Preissensibilität der Kunden sowie einen steigenden Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen zu spüren, wie Douglas am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Dies habe die Profitabilität unter Druck gesetzt. Das operative Ergebnis ging im vierten Quartal daher deutlich zurück.

    "In einem sehr volatilen und somit herausfordernden Jahr haben wir insgesamt Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen erzielt", kommentierte Konzernchef Sander van der Laan die Entwicklung. Er sieht den europäischen Premium-Schönheitsmarkt auch künftig weiter auf Wachstumskurs, jedoch mit einer geringeren Geschwindigkeit als in den Jahren zuvor. Die Verunsicherung der Verbraucher könnte anhalten. Mittelfristig will das Unternehmen weiter wachsen, bei der Marge erwartet Douglas jedoch keine großen Sprünge.

    Die Aktie rutschte zu Handelsbeginn um bis zu 10 Prozent ab und durchbrach damit mehrere für charttechnisch interessierte Anleger wichtige Haltelinien. Am Schluss stand für das Papier ein Minus von 3,9 Prozent auf 12,20 Euro. Vor wenigen Tagen hatte der Kurs noch ein Hoch seit März markiert. Die Bilanz für 2025 ist kurz vor Jahresschluss tiefrot, mit Wertverlusten von fast 40 Prozent.

    Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies bescheinigte dem Konzern dabei eigentlich eine solide Entwicklung, wenn auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Schlussquartal etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Die neuen Mittelfristziele liegen seiner Ansicht nach weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Anders sieht dies Adam Cochrane von der Deutschen Bank, für den der Ausblick auf die kommenden Jahre etwas schwächer ausfiel als erwartet.

    Im Geschäftsjahr per Ende September stiegen die Erlöse um 2,8 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro, wie Douglas berichtete. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 756,5 Millionen Euro, fiel jedoch schwächer aus, als von Analysten in einem von der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammengestellten Konsens erwartet. So verzeichnete die Parfümeriekette im Schlussquartal hier einen Rückgang um rund 15 Prozent. Unter dem Strich konnte der Gewinn mit 175,4 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden.

    Mit Blick auf die schwierigen Marktbedingungen sowie die steigende Bedeutung für die Kunden, ihre Kaufentscheidung vom Preis abhängig zu machen, erwartet Douglas für das neue Geschäftsjahr 2025/26 einen leichten Umsatzanstieg auf 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge dürfte dagegen von 16,8 Prozent auf rund 16,5 Prozent sinken. Dabei sei das Unternehmen "solide" gestartet, hieß es vom Unternehmen.

    Mittelfristig strebt Douglas ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine stabile bereinigte operative Marge an. Der Verschuldungsgrad soll so weit gesenkt werden, dass sich der Konzern in der Position sieht, möglicherweise eine Dividende zahlen zu können.

    Zudem prüft Douglas die Expansion außerhalb Europas: So sieht Konzernchef van der Laan wegen der kaufkräftigen Kundschaft großes Potenzial in der Golfregion und prüft einen Markteintritt. Eine endgültige Entscheidung soll im Laufe des Jahres 2026 gefällt werden./nas/stk/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,33 % und einem Kurs von 12,18 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 19:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -0,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -9,24 %/+106,27 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Douglas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen bei Douglas, kurzfristiges Trading mit Scheinen/Warrants und verpasste Gewinne. Diskutiert werden historische Hochs (~20€), aktuelle Trades/Preise (z. B. Scheine 3,38–3,84€, Aktienkäufe ~11,7–12,5€) und Gründe wie schwächeres Q4, vorsichtiger Ausblick, Expansionspläne und härterer Wettbewerb. Einige halten die Zahlen für solide bis gut und sehen eine Marktüberreaktion; Kursprognosen reichen etwa 12,8–15€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Douglas eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
    ROUNDUP 2/Douglas Kunden machen Kauf verstärkt vom Preis abhängig - Kursrutsch Die Parfümeriekette Douglas hat Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 gesteigert. Im Schlussquartal bekam das Unternehmen jedoch eine höhere Preissensibilität der Kunden sowie einen steigenden Wettbewerbsdruck durch …
