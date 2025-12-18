JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Orginalausrüsterdaten zum Reifenmarkt seien im November zwar schwach geblieben, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings fielen die Rohstoffpreise weiter, was Anfang 2026 für Rückenwind sorgen werde./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET



