Trump-Land: Bananenrepublik veröffentlicht Zahlen zur Inflation!

Die heutige Veröffentlichung der Inflation in den USA zeigt: Trump-Land ist immer mehr auf dem Weg zu einer Bananenrepublik! Denn das, was da heute vom BLS präsentiert wurde, hätte niemals von der führenden Wirtschaftsmacht der Welt veröffentlicht werden dürfen: die Daten sind bestenfalls extrem lückenhaft, faktisch jedoch unbrauchbar und dürften für Entscheidungen der Fed in Sachen Zinsen keinerlei Rolle spielen. A propos Fed: nachdem Fed-Chef Powell kürzlich eingestanden hatte, dass die US-Arbeitsmarktdaten nicht stimmen, sehen wir heute Inflations-Daten, die das Vertrauen in die USA weiter schwächen. Daher ist auch die Euphorie der Aktienmärkte mäßig intelligent - nur Bitcoin, das tiefer handelt als vor den Zahlen, zweifelt!

