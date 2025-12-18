    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Marktgeflüster

    Trump-Land: Bananenrepublik veröffentlicht Zahlen zur Inflation!

    Denn das, was da heute vom BLS präsentiert wurde, hätte niemals von der führenden Wirtschaftsmacht der Welt veröffentlicht werden dürfen: die Daten sind bestenfalls extrem lückenhaft, faktisch jedoch unbrauchbar

    Die heutige Veröffentlichung der Inflation in den USA zeigt: Trump-Land ist immer mehr auf dem Weg zu einer Bananenrepublik! Denn das, was da heute vom BLS präsentiert wurde, hätte niemals von der führenden Wirtschaftsmacht der Welt veröffentlicht werden dürfen: die Daten sind bestenfalls extrem lückenhaft, faktisch jedoch unbrauchbar und dürften für Entscheidungen der Fed in Sachen Zinsen keinerlei Rolle spielen. A propos Fed: nachdem Fed-Chef Powell kürzlich eingestanden hatte, dass die US-Arbeitsmarktdaten nicht stimmen, sehen wir heute Inflations-Daten, die das Vertrauen in die USA weiter schwächen. Daher ist auch die Euphorie der Aktienmärkte mäßig intelligent - nur Bitcoin, das tiefer handelt als vor den Zahlen, zweifelt!

    1. Der geheime Krieg um Öl: Trump, Venezuela und Russland

    2. Bitcoin: Wale lassen den Kryptomarkt langsam ausbluten

    Das Video "Trump-Land: Bananenrepublik veröffentlicht Zahlen zur Inflation! " sehen Sie hier..




