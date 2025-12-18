Börsen Update USA - 18.12. - US Tech 100 stark +1,76 %

Der Dow Jones steht bei 48.066,47 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.

Top-Werte: Amazon +2,69 %, NVIDIA +2,60 %, Microsoft +2,28 %, Cisco Systems +1,71 %, Merck & Co +1,60 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -1,34 %, Amgen -1,12 %, Procter & Gamble -0,95 %, Johnson & Johnson -0,91 %, Honeywell International -0,70 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:47) bei 25.095,69 PKT und steigt um +1,76 %.

Top-Werte: Micron Technology +7,33 %, Lam Research +6,27 %, AppLovin Registered (A) +5,96 %, Starbucks +5,32 %, Palantir +5,19 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -2,79 %, Warner Bros. Discovery (A) -2,24 %, Paychex -1,71 %, O'Reilly Automotive -1,52 %, CDW Corporation -1,42 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.791,50 PKT und steigt um +0,97 %.

Top-Werte: Micron Technology +7,33 %, Lam Research +6,27 %, AppLovin Registered (A) +5,96 %, Western Digital +5,42 %, Moderna +5,36 %

Flop-Werte: FactSet Research Systems -7,47 %, Generac Holdings -4,13 %, APA Corporation -3,51 %, Marathon Petroleum Corporation -3,49 %, HP -3,40 %