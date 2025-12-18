PNE - Aktie schießt in die Höhe - 18.12.2025

Einen starken Börsentag erlebt die PNE Aktie. Sie steigt um +3,68 % auf 10,130€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PNE Aktie. Nach einem Plus von +1,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,130€, mit einem Plus von +3,68 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Der Kurs der PNE Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -28,86 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -2,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PNE um -12,25 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,78 % 1 Monat -6,10 % 3 Monate -28,86 % 1 Jahr -10,49 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 779,38 Mio.EUR € wert.

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.