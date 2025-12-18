    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    PNE - Aktie schießt in die Höhe - 18.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PNE Aktie bisher um +3,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Besonders beachtet! - PNE - Aktie schießt in die Höhe - 18.12.2025
    Foto: PNE AG

    PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

    PNE Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 18.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die PNE Aktie. Sie steigt um +3,68 % auf 10,130. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,09 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PNE Aktie. Nach einem Plus von +1,09 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 10,130, mit einem Plus von +3,68 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.776,34€
    Basispreis
    2,48
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.326,31€
    Basispreis
    2,42
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der PNE Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -28,86 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -2,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PNE um -12,25 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

    PNE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,78 %
    1 Monat -6,10 %
    3 Monate -28,86 %
    1 Jahr -10,49 %

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 779,38 Mio.EUR € wert.

    DAX führt Rally an: Indizes in Europa und USA kräftig im Plus


    An den Börsen herrscht Aufbruchstimmung: DAX, Wall Street und Technologiewerte ziehen geschlossen an – doch nicht alle Titel können vom Aufwärtstrend profitieren.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.12.2025


    Top- und Flop-Aktien am 18.12.2025 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 18.12. - ATX schwach -0,67 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    +4,20 %
    -2,38 %
    -4,64 %
    -27,39 %
    -8,87 %
    -52,37 %
    +26,41 %
    +391,53 %
    +253,96 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! PNE - Aktie schießt in die Höhe - 18.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die PNE Aktie bisher um +3,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     