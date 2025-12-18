    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Ein neues Kapitel für das Palazzo Firenze

    Das Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts wird renoviert, um seinem historischen Erbe gerecht zu werden

     

    FLORENZ, ITALIEN / ACCESS Newswire / 18. Dezember 2025 / Im Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts wurde ein umfassendes Renovierungsprojekt aufgenommen, um das luxuriöse Angebot der Anlage zu verbessern und gleichzeitig die architektonische Einzigartigkeit zu bewahren, die ihren Charakter ausmacht.

     

    Die Neugestaltung soll die historische Seele des Palazzo Ciofi-Jacometti bewahren. Von den Denkmalschutzbehörden geschützte architektonische Elemente – wie die Gesamtgestaltung des Gebäudes, Wandverzierungen und Fresken, ursprüngliche Türen in den Gemeinschaftsbereichen sowie Decken – bleiben erhalten, um die Authentizität und zeitlose Eleganz des Gebäudes zu bewahren. Weitere Fotos können Sie hier einsehen.

     

    Das Studio Marco Piva leitet das Projekt und bringt seine Expertise in die Aufwertung des architektonischen Erbes sowie in die integrierte Gestaltung von Architektur, Innenräumen und maßgefertigten Einrichtungsgegenständen ein.

     

    „Das Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts verkörpert die Schnittstelle zwischen Geschichte, Kunst und italienischer Gastfreundschaft“, so Massimo Baldo, Vice President von The Palace Company in Europa und Asien. „Mit dieser Neugestaltung möchten wir sein Erbe würdigen und gleichzeitig unseren Gästen ein Erlebnis bieten, das historischen Charme und zeitgenössischen Stil vereint.“

     

    Die Arbeiten umfassen die Restaurierung und Renovierung der Einrichtung im gesamten Gebäude, die Einführung einer neuen hochwertigen Ausstattung und eines neuen Beleuchtungskonzepts in den Zimmern im zweiten und dritten Stock sowie die komplette Renovierung der Badezimmer, um den Komfort und das Erlebnis der Gäste weiter zu verbessern.

     

    Das Projekt umfasst auch die Gemeinschaftsbereiche. Die Neugestaltung soll dem Frühstücksraum und dem Restaurant zeitgemäße Eleganz, der Bar einen neuen, erlesenen Charakter und der Lobby ein warmes, edles Ambiente verleihen. Ein neues Beleuchtungs- und Einrichtungsprojekt wird den Musiksaal aufwerten und seine einzigartige Atmosphäre hervorheben, während seine historische Identität erhalten bleibt.

