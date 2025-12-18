Anderson Global heißt die Brightpoint Group auf seiner globalen Plattform willkommen

Die 2015 in Hamburg gegründete Brightpoint Group ist ein führendes Finanzdienstleistungs- und Investmentunternehmen, das sich auf alternative Investmentlösungen, Fondsstrukturierung sowie Fondsverwaltung spezialisiert hat. Das Unternehmen hat sich mit seinen operativen Segmenten Brightpoint Services und Brightpoint Capital mit Niederlassungen in Hamburg, Berlin sowie Luxemburg einen guten Ruf für die Bereitstellung maßgeschneiderter Investmentstrukturen und einer umfassenden Palette von Fondsdienstleistungen erworben.

HAMBURG, Deutschland und MIAMI, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Anderson Global freut sich, die Brightpoint Group auf seiner wachsenden globalen Plattform willkommen zu heißen und damit seine Fähigkeiten im Bereich Finanz- und Fondsdienstleistungen weiter auszubauen und sein internationales Angebot zu stärken.

„Die Brightpoint Group stand von Anfang an für die Idee, dass alternative Investments maßgeschneiderte Lösungen, tiefgreifende Expertise sowie einen wirklich ganzheitlichen Ansatz erfordern", so Mario Stefan Oelkers, Gründer und Präsident, und Maren Eckloff-Böhme, Gründerin und Geschäftsführerin der Brightpoint Group. „Der Beitritt zu Anderson Global ist ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen: Wir erweitern unsere Plattform, stärken unsere Fähigkeiten und schaffen noch mehr Mehrwert für unsere Kunden, während wir den Prinzipien treu bleiben, auf denen Brightpoint gegründet wurde."

Dennis Day, Geschäftsführer von Anderson Global, kommentierte: „Die Übernahme der Brightpoint Group erweitert die globale Plattform von Anderson Global und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden sowie Investoren weltweit umfassende, integrierte Lösungen zu bieten. Ich freue mich, dass sich Maren und Mario für Anderson Global entschieden haben, um Brightpoint weiter auszubauen. Die Expertise der Brightpoint Group in den Bereichen Fondsverwaltung, Anlegerservice sowie Investmentprodukte ergänzt das bestehende Dienstleistungsangebot von Anderson Global und unterstützt die strategischen Wachstumsziele in den Schlüsselmärkten."

Anderson Global ist eine „Buy-and-Build"-Plattform im Bereich Unternehmensdienstleistungen und Fondsverwaltung, die mit über 850 Beschäftigten und 15 Niederlassungen in 10 Ländern ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Gesellschaftsgründung, eingetragener Vertreter und Zusatzleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Unternehmen bietet. Mit der strategischen Übernahme der Brightpoint Group baut Anderson Global seinen Kundenstamm weiter aus, verbessert sein Serviceangebot und erweitert seine globale Plattform um Deutschland.

Bis heute hat Anderson Global dreizehn Ergänzungsakquisitionen abgeschlossen, die den Wachstumskurs der Gruppe beschleunigen und ihr ermöglichen, ihren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf https://anderson-global.com/

Informationen zur Brightpoint Group

Brightpoint Group ist ein innovatives Finanzdienstleistungs- und Investmentunternehmen, das maßgeschneiderte Lösungen für alternative Anlagen anbietet. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen und kundenorientierten Ansatzes bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Anlagestrukturen, geschlossene Finanzprodukte sowie eine umfangreiche Palette an Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen, die durch fundiertes Fachwissen, operative Erfahrung sowie fortschrittliche Technologie unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://brightpoint-group.com/ .

Informationen zu Anderson Global

Anderson Global ist ein internationaler Anbieter von Unternehmens- und Fondsdienstleistungen mit mehr als 850 Fachleuten in 15 Niederlassungen weltweit. Wir bieten umfassende Lösungen in den Bereichen Unternehmensgründung, Steuer- und Rechnungswesen, Fondsverwaltung sowie Unternehmensberatung an und helfen Unternehmern wie Investoren beim Aufbau und der Erweiterung von Unternehmen auf der ganzen Welt.

Anderson Global wurde 2023 von einer Tochtergesellschaft von Sun European Partners, LLP, einer privaten Anlageberatungsfirma mit Sitz in London, gegründet. Um mehr über Anderson Global zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.andersonglobal-group.com/

