    Diamondback Energy - Aktie verliert deutlich - 18.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Diamondback Energy Aktie bisher Verluste von -3,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diamondback Energy Aktie.

    Diamondback Energy ist ein führendes Unternehmen im Bereich der unkonventionellen Öl- und Gasproduktion im Permian Basin, bekannt für seine effiziente Betriebsführung und strategische Akquisitionen.

    Diamondback Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.12.2025

    Die Diamondback Energy Aktie ist bisher um -3,61 % auf 125,49 gefallen. Das sind -4,70  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,07 %, geht es heute bei der Diamondback Energy Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Diamondback Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,11 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Diamondback Energy Aktie damit um -4,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Diamondback Energy -13,94 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,27 % geändert.

    Diamondback Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,42 %
    1 Monat +4,51 %
    3 Monate +10,11 %
    1 Jahr -14,90 %

    Informationen zur Diamondback Energy Aktie

    Es gibt 287 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,10 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 18.12. - US Tech 100 stark +1,76 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Diamondback Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Diamondback Energy

    -4,01 %
    -3,07 %
    +3,69 %
    +9,48 %
    -15,55 %
    +3,99 %
    +237,48 %
    +105,23 %
    +860,73 %
    ISIN:US25278X1090WKN:A1J6Y4



