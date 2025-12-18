    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro im späteren US-Handel wenig bewegt

    • Euro-Kurs stabil bei 1,1723 US-Dollar im Handel.
    • US-Inflation kühlt überraschend ab, Unsicherheiten bleiben.
    • EZB belässt Leitzins stabil, keine Änderungen in Sicht.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im späteren US-Handel kaum bewegt. Nach einem Auf und Ab im Tagesverlauf kam er zuletzt wieder zurück auf den Stand vom Vormittag und kostete 1,1723 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1719 (Mittwoch: 1,1722) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8533 (0,8530) Euro.

    Nach US-Verbraucherpreisdaten gab der Dollar kurzzeitig etwas nach. In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für die Inflation im Oktober gibt es zudem nicht.

    Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed, gleichwohl würden die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr eher noch unterstützt, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

    Im Blick stand an diesem Tag zudem die Leitzinsentscheidung der EZB. Diese tastete wie allgemein erwartet den Zins nicht an. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte außerdem auch keine Zinsveränderungen in Aussicht. Man sei gut positioniert. "Die EZB kann zufrieden sein: Die Inflation ist wieder gezähmt, die Leitzinsen sind wieder da, wo sie Wirtschaft und Häuslebauer nicht bremsen", sagt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "So könnte es das ganze nächste Jahr über bleiben, denn die Gründe für weitere Zinssenkungen wie für Zinserhöhungen halten sich ziemlich genau die Waage."/ck/men




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
