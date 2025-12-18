JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Energiekonzern habe Analysten erste Hinweise für das Geschäftsjahr 2026 gegeben, die insgesamt positiv gewesen seien, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So bleibe die Dynamik im Gasgeschäft stark und auch das Netzgeschäft bleibe gut ausgerichtet. Zudem sei das Management weiter zuversichtlich, das Erreichen der Gewinnschwelle der Windkraftanlagen-Tochter Siemens Gamesa betreffend./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,41 % und einem Kurs von 119,6EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 21:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 134

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



