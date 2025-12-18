    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor den am 29. Januar erwarteten Jahreszahlen 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Analyst Rizk Maidi hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das vierte Quartal leicht an und führte zudem neue Schätzungen ein. Diese basierten auf der neuen Divisionsstruktur und der Überführung des Geschäftsbereichs Robotik in die aufgegebenen Geschäftsbereiche. Mit seinen Schätzungen für das Auftragswachstum des Technologieunternehmens liegt Maidi über der Konsensschätzung. Mit Blick auf 2026 erwartet er, dass ABB die Mitte der kürzlich bekanntgegebenen Zielspannen für das Umsatzwachstum und die bereinigte operative Ergebnismarge anpeilen werde./ck/rob/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 62,25EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 21:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Rizk Maidi
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 57
    Kursziel alt: 57
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


