Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Lam Research
Tagesperformance: +6,47 %
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 1
Performance 1M: +5,26 %
Performance 1M: +5,26 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,92 %
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 2
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, trotz eines Rückgangs von 16,6 % in den letzten 14 Tagen. Analysten haben das Kursziel auf 500 USD angehoben, und die Aktie wird mit einem KGV von unter 10 als günstig bewertet. Die Quartalszahlen zeigen Rekordumsätze durch KI-Nachfrage, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Zyklizität und geopolitischer Risiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,78 %
Tagesperformance: +5,78 %
Platz 3
Performance 1M: +23,12 %
Performance 1M: +23,12 %
Starbucks
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 4
Performance 1M: +0,50 %
Performance 1M: +0,50 %
Palantir
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 5
Performance 1M: +4,97 %
Performance 1M: +4,97 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,61 %
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 6
Performance 1M: +4,37 %
Performance 1M: +4,37 %
Tesla
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 7
Performance 1M: +14,87 %
Performance 1M: +14,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war volatil, mit Rückfällen nach einem kurzen Anstieg. Anleger sind skeptisch hinsichtlich der Unternehmenszahlen, die voraussichtlich schlechter werden, und der Glaubwürdigkeit der Robotaxi-Entwicklung. Zudem wird der Kurs stark von Privatanlegern beeinflusst, was zu Unsicherheiten führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,80 %
Tagesperformance: +3,80 %
Platz 8
Performance 1M: +3,55 %
Performance 1M: +3,55 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 9
Performance 1M: +24,05 %
Performance 1M: +24,05 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 10
Performance 1M: +4,51 %
Performance 1M: +4,51 %
Shopify
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 11
Performance 1M: +14,57 %
Performance 1M: +14,57 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 12
Performance 1M: +0,09 %
Performance 1M: +0,09 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 13
Performance 1M: -7,67 %
Performance 1M: -7,67 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 14
Performance 1M: -2,94 %
Performance 1M: -2,94 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 15
Performance 1M: +1,60 %
Performance 1M: +1,60 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 16
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 17
Performance 1M: -0,23 %
Performance 1M: -0,23 %
Amazon
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 18
Performance 1M: -4,99 %
Performance 1M: -4,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten heben das Kursziel auf 304 US-Dollar an, was ein Aufwärtspotenzial von über 30% signalisiert. Trotz eines kürzlichen Rückgangs um 3% bleibt die Stimmung optimistisch, insbesondere aufgrund des Wachstums im Cloud-Geschäft (AWS). Analysten sehen Amazon als 'Top Pick' für 2026, was auf langfristiges Potenzial hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 19
Performance 1M: +23,20 %
Performance 1M: +23,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Kurssteigerung von 263 % in den letzten 14 Tagen herrscht Unsicherheit über den Deal mit Paramount. Einige Anleger ziehen in Betracht, ihre Anteile zu verkaufen, während andere auf weitere Kursgewinne spekulieren. Viele sehen die Bewertung als überbewertet an und sind skeptisch bezüglich zukünftiger Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
ON Semiconductor
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 20
Performance 1M: +15,05 %
Performance 1M: +15,05 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 21
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige den technologischen Vorsprung und die langfristige Nachfrage betonen, warnen andere vor Konkurrenzdruck und einer möglichen Nachfragesenkung. Die Kursentwicklung zeigt eine Korrektur von 35 Euro unter dem Allzeithoch, was zu Bedenken über zukünftige Kursziele führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 22
Performance 1M: +4,24 %
Performance 1M: +4,24 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte