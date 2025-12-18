Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 18.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,90 %
Platz 1
Performance 1M: +7,18 %
Lam Research
Tagesperformance: +6,40 %
Platz 2
Performance 1M: +5,26 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -6,09 %
Platz 3
Performance 1M: +2,07 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 4
Performance 1M: +3,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, trotz eines Rückgangs von 16,6 % in den letzten 14 Tagen. Analysten haben das Kursziel auf 500 USD angehoben, und die Aktie wird mit einem KGV von unter 10 als günstig bewertet. Die Quartalszahlen zeigen Rekordumsätze durch KI-Nachfrage, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Zyklizität und geopolitischer Risiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 5
Performance 1M: +23,12 %
Starbucks
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 6
Performance 1M: +0,50 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 7
Performance 1M: +4,33 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 8
Performance 1M: +8,26 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 9
Performance 1M: +4,37 %
Palantir
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 10
Performance 1M: +4,97 %
Tesla
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 11
Performance 1M: +14,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war volatil, mit Rückfällen nach einem kurzen Anstieg. Anleger sind skeptisch hinsichtlich der Unternehmenszahlen, die voraussichtlich schlechter werden, und der Glaubwürdigkeit der Robotaxi-Entwicklung. Zudem wird der Kurs stark von Privatanlegern beeinflusst, was zu Unsicherheiten führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
GE Vernova
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 12
Performance 1M: +5,78 %
APA Corporation
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 13
Performance 1M: -1,68 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 14
Performance 1M: +12,93 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 15
Performance 1M: +24,05 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 16
Performance 1M: -12,24 %
Teradyne
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 17
Performance 1M: +10,73 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 18
Performance 1M: +3,55 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 19
Performance 1M: -5,25 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 20
Performance 1M: +3,32 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 21
Performance 1M: -8,46 %
Moderna
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 22
Performance 1M: +21,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs zeigt Stabilität um 30 USD, mit einem Höchststand von 31,70 USD. Anleger sind skeptisch gegenüber Short-Positionen, da diese Schwierigkeiten haben, ihre Aktien zurückzukaufen. Die positive CHMP-Empfehlung für den neuen Impfstoff mNexspike könnte das Wachstum unterstützen. Insgesamt herrscht ein geringerer Abgabedruck, was auf eine optimistische Stimmung hindeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
First Solar
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 23
Performance 1M: -0,31 %
HP
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 24
Performance 1M: +7,40 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 25
Performance 1M: +4,51 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 26
Performance 1M: -9,27 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 27
Performance 1M: +3,80 %
Devon Energy
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 28
Performance 1M: +4,05 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 29
Performance 1M: -4,48 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 30
Performance 1M: +23,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Kurssteigerung von 263 % in den letzten 14 Tagen herrscht Unsicherheit über den Deal mit Paramount. Einige Anleger ziehen in Betracht, ihre Anteile zu verkaufen, während andere auf weitere Kursgewinne spekulieren. Viele sehen die Bewertung als überbewertet an und sind skeptisch bezüglich zukünftiger Entwicklungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
ConocoPhillips
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 31
Performance 1M: +5,85 %
Phillips 66
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 32
Performance 1M: -4,41 %
DaVita
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 33
Performance 1M: +1,42 %
Colgate-Palmolive
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 34
Performance 1M: -0,49 %
EOG Resources
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 35
Performance 1M: -5,74 %
CME Group Registered (A)
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 36
Performance 1M: -3,20 %
Public Storage
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 37
Performance 1M: -2,11 %
